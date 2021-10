https://cz.sputniknews.com/20211021/taraba-pre-sputnik-ku-skandalu-s-caputovou-vemi-rychlo-bolo-jasne-ze-som-sa-nicoho-nedopustil-16242703.html

Taraba pre Sputnik ku škandálu s Čaputovou: Veľmi rýchlo bolo jasné, že som sa ničoho nedopustil

Taraba pre Sputnik ku škandálu s Čaputovou: Veľmi rýchlo bolo jasné, že som sa ničoho nedopustil

Slovensko ovládla jedna veľká aféra spojená s dcérou našej prezidentky, ktorá začala svoju kariéru modelky, vehementne podporovanú svojou matkou prezidentkou... 21.10.2021, Sputnik Česká republika

Niektoré média Emmu pohanili, ale i ocenili, a ocenil ju aj poslanec Taraba, keď napísal vo svojom príspevku: „Po včerajšom dni vieme, že máme na Slovensku novú top modelku.“ a pripojil fotografiu pre väčšinu neznámej dievčiny s ježkovitým účesom pripomínajúcim opačné pohlavie a kozmetickým doplnkom indokruhom, nie však na čele, ale vedľa nosa. Dnes už nič nezvyčajné, ale s úlohou zaujať auditórium, čo sa aj podarilo. Ten, čo nesleduje módu, si mohol povedať, buď zaujímavá, normálna, alebo aj odporná atď.. . Ten, pre ktorého je bulvár informačnou modlou, ktorej stopercentne verí, vedel, že ide o dcéru prezidentky.Reakcie anonymných aktívnych a „inteligentných bulvaristov“ nenechali na seba dlho čakať a niektoré ich reakcie stvorené mimo mozgovňu – teda rozmýšľajúci orgán, boli aj odporné. Ale debaty týchto produktov manufaktúrneho vaginálneho strojárenstva najmä v bulvári vo veľmi vysokých percentách využívajú anonymné nicky na vulgárnosti, výmysly, hanenia, urážky a ďalšie záporné prívlastky. Je to svetový folklór zatiaľ neocenených mudrcov dnešných časov ku všetkému verejnému a aj neverejnému. A bude to dovtedy, pokým budú pre spoločnosť anonymní, pretože by sa na druhý deň určite za svoje výplody hanbili. A byť modelkou je prezentácia určená najmä pre záujem žien, lebo partneri to zväčša len vysponzorujú. A predovšetkým treba povedať, že to nie je práca súkromná, ako napríklad v laboratóriu či v kancelárii, ale verejná a tak reakcie sú výsledkom pocitov rôznych smerov. Každý má iný pohľad na vec.Naša hlava štátu Čaputová nezmyselne zareagovala na sociálnej sieti: „Útok na politika, alebo političku cez jeho deti je politické dno. Poslanec Taraba by sa o moju dcéru nikdy nezaujímal, keby to nesúviselo s mojou funkciou. Ľudskej zlobe a hlúposti musím v živote čeliť, ale moje deti z toho vynechajte!“ a argumenty zazneli aj ústami oddaného hovorcu Strižinca. (V minulosti sme zažili viacero zaťahovaní detí politikov do kompromitácie politikov: spomeniem aspoň Mečiarovu dcéru, Ficovho syna a manželku, Paškových synovcov i ďalších významných politikov). Bolo by toho naozaj dosť z vydaní žlčových médií, ktoré sú v tomto prípade zaujímavo na opačnom póle – na popravisko Tarabu!A ja sa Vás pýtam pani prezidentka: Aký je toto útok na Vás??? Že ju ocenil ako novú top modelku? Alebo mal napísať iba modelka? Že ste sa boli pozrieť na prvú prehliadku svojej dcéry? Ktorý Váš poradca Vám to natrúbil, keď ste zareagovali? Nerozpútali ste náhodou Vy tú spomínanú zlobu vašou prehnanou reakciou?A k hlave štátu sa súhlasne pridal spriaznený Heger, ministerka Kolíková, ktorá jediná našla isté náznaky dvojzmyselnosti, ďalej aktívne sa vyjadrujúci poslanci Žiak, Grendel. No, a mudrc Šeliga, zaperlil: „Mafia mala pravidlo – deťom a rodine sa neubližuje. Potom je tu ešte pán Taraba…“ A moja otázka na nášho bez know-howového krikľúňa z tribún je nasledovná: Kto útočil na Emmu? Taraba, alebo niektorí bezmozgoví bulvárni idioti z internetovej diskusie? Viete pán Šeliga, čo za inteligentnú kravinu ste napísali? Presne takú, ako by napísal očovoklapkový, dobre dotovaný poskok a vykonávateľ vôle niekoho iného!Politici spustili na poslanca Tarabu samé iskry, luky a pripravili aj gilotínu, prípadne katov popravný meč či sekeru. A ja sa pýtam prečo? Veď o nej písali bulvárne plátky, ale aj iné média. A dokonca ju konkrétne aj rôznorodo hodnotili. No a aký je základný a najväčší rozdiel v dvojitom metri hodnotenia? V dnešnej situácii je najdôležitejšie to špeciálne „liberálne“ - KTO niečo napísal a nie ČO napísal. Myslíte si, že ak by to napísal spriaznený človek dnešnej koalície, tak by Čaputová reagovala? Určite by dotyčnému poďakovala za uznanie dcéry.Absurdné na celej veci je vyhlásenie polície, že to mieni riešiť ako šikanu!!! Ale Ale! pán nový policajný prezident Hamran. Ešte Vám ako prezidentovi PZ horí na stanici špak a už sa polícia pod Vami musí politicky prezentovať? Nemáte byť ako polícia, nielen v tejto veci, ale aj pri politických protestoch ticho, nestrašiť a robiť si svoju prácu, a ? A samozrejme apoliticky! Opakujem A P O L I T I C K Y!!! Alebo sa stala polícia pod Vašim vedením straníckou politickou bunkou vládnej koalície???!!! Pán Hamran, rozumiete vôbec slovám: názor občana zakotvený v Ústave SR, šikana a stredovek? Asi nie, ale mohlo by si to právne a historicky doštudovať aspoň vaše hovorcovské oddelenie!Asi by rozhorčeným zainteresovaným pomohla pred uverejnením konzultácia s právnikmi a aj školenie u docenta Laciaka z Právnickej fakulty UK, ktorý sa vyjadril v denníku Pravda, že vyjadrenie Tarabu nespĺňa znaky trestného činu kyberšikany! Z mojej strany viac k tejto politickej bubline z dielne prezidentky, spriaznených politikov a polície netreba nič dodávať. Preto sme nezaradenému 42-ročnému poslancovi Tomášovi Tarabovi, ktorý pôsobí v parlamente od volieb roku 2020, položili niekoľko otázok.Čo Vás podnietilo k tomu, aby ste vôbec spomínali na sociálnej sieti neznámu manekýnku a hneď ste ju označili za top modelku? Veď takých modeliek je mnoho. Bola to irónia?Taraba: Každý vie, že sa vyjadrujem na mojom facebookovom profile na dennej báze k čomukoľvek, čo je aktuálne a asi aj preto patrí k tým s najväčším dosahom v rámci politikov na Slovensku. V daný deň bola najaktuálnejšou témou úspešná kariéra danej slečny. Všade písali o nej v superlatívoch a pútavo nákazlivé boli jej fotografie. Skopíroval som jej verejnú fotku, z verejnej akcie a napísal som jednoduchú vetu, z tých oslavných ód, čo písali iné médiá a dá sa zhrnúť do jednoduchého konštatovania: máme novú top modelku. To je všetko.Ako sa pozeráte na raketovo explozívnu reakciu mamy modelky - prezidentky Čaputovej?Ťažko sa to dá hodnotiť inak, ako ukážka občanom, ako vie zlynčovať a šikanovať opozičného politika, ktorý nič nespravil, len v minulosti si ju dovolil kritizovať za to, za čo celý národ : asistovala pri plošných testovaniach a dala zmariť ľuďom referendum. Chcela podľa mňa ukázať, ako má nastavené média a akú má mediálnu silu. Myslím si, že ten perfektne pestovaný obraz nadstraníckeho, racionálne a rozvážne konajúceho politika u nej veľmi utrpel. Svoju dcéru verejnosti ako modelku predstavila ona, zrejme v duchu konfliktu záujmov sa zúčastnila na propagácii súkromnej akcie a prostredníctvom jej spriaznených médií to dostala na verejnosť. Ja som s ničím originálnym neprišiel.Lenže tá raketa rozpútala atómovú vojnu politikov spriaznených s prezidentkou, ktorí by si želali nad vaším krkom odistiť gilotínu. Nezdá sa Vám to cez čiaru?Predovšetkým som bol šokovaný, ako de facto dehonestujúco sa na adresu jej dcéry vyjadrujú pani Hanzelová, Šoltéz a podobne. Ľudia však rýchlo videli, že médiá sa snažia národu podhodiť vlastný vyfabulovaný príbeh, ktorý hovoril o ich pohľade, nie mojom a čoskoro začalo byť jasné, že ľudia majú vlastný rozum a túto verziu neprijali. Čím viac „osobností“ sa do toho zapájalo a vyštartovalo s bubnom na zajace, tým ten odpor ľudí začal vzrastať. Pod každým článkom a príspevkom de facto prehrali diskusiu. Slovenská mainstreamová žurnalistika ukázala, aká je manipulatívna, povrchná a ideologicky podfarbená.Poslanec Šeliga Vás povýšil svojím komentovaním nad mafiu do vrcholnej úrovne. Ako zareagujete?Každý sa snažil priživiť na tejto kauzičke, ktorú vyrobila Čaputová a jej okolie, ako mohol a vedel. Ľudia ukázali, že nie sú hlúpi a urobili si vlastný úsudok. Veľa politikov a novinárov sa svojimi postojmi v očiach verejnosti zdiskreditovalo na plnej čiare.Polícia pod vedením nového prezidenta sa politicky snaží a vo vašom prípade sa už aj vyjadrila, že ide z vašej strany o kyberšikanu. Samozrejme, bez konzultácii s právnikmi, avizovala vyfabulované trestné stíhanie vašej osoby. Čo si o tom myslíte?Ten status polície je totálny úlet a verím, že si ho čo najviac ľudí prečítalo. Je to exeplárny príklad kyberšikany voči mne. Veľa advokátov ma kontaktovalo, že v tom statuse môže byť viacero vecí za hranou zákona. V každom prípade je to krásny exeplárny príklad, ako políciu zneužívajú na politický boj s opozíciou aj v priestore marketingu. Už niekoľkokrát som sa vyjadril, že to, ako na tejto stránke pranierujú ľudí bez možnosti vyjadriť sa, nie je nič iné, ako systematické na cti utŕhanie. Veľmi rýchlo bolo jasné, že som sa ničoho nedopustil. Mám za to, že prinajmenšom admin tej stránky sa voči mojej osobe vážnych porušení zákona nedopustil.Myslíte si, že ak by ste predtým nezastávali názory ĽSNS, že by sa spustila taká obrovská lavína politických turbo reakcií?Nikdy som nebol členom ĽSNS! Som členom národnej strany ŽIVOT a na kandidátke ĽSNS som bol ako nečlen v koalícii s inými stranami. Podpísali sme memorandum, v ktorom sa ĽSNS prihlásilo k uznaniu všetkých krívd minulosti. Mňa však nehejtujú, lebo som niekde bol, ale preto, že môj fb profil patrí do prvej päťky profilov s najväčšími dosahmi medzi politikmi na Slovensku a som mienkotvorný. Dlhodobo počúvam, že ležím Čaputovej a jej ľuďom v žalúdku za to, že ju kritizujem, ako dala zmariť referendum, pomáhala realizovať testovacie olympiády, aj keď videla, že to neprináša žiadne želané výsledky. Vďaka za rozhovor.

