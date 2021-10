https://cz.sputniknews.com/20211021/the-telegraph-poukazal-na-zaostavani-usa-za-ruskem-v-hypersonickem-zavodu-16242487.html

The Telegraph poukázal na zaostávání USA za Ruskem v hypersonickém závodu

The Telegraph poukázal na zaostávání USA za Ruskem v hypersonickém závodu

Washington zůstal daleko pozadu v hypersonickém závodu, v němž vedou Moskva a Peking. 21. října to napsaly britské noviny The Telegraph.

Americké letadlové lodě ztratily někdejší význam po vývoji nových zbraní, uvádí se v příspěvku. Jde především o hypersonické zbraně, upřesnili autoři.Ruské hypersonické rakety Cirkon například absolvují zkoušky již od roku 2020. Tato munice zasahuje cíl ve vzdálenosti do tisíce kilometrů a vyvíjí rychlost přibližně 9 Machů. Těmito raketami mají být vybaveny ponorky a lodě. Moskva rovněž posílila svůj obranný potenciál pomocí raketových systémů Sarmat a Avangard, které testuje od roku 2019.Peking zase od roku 2016 testuje hypersonický stroj DongFeng-17, který udržuje paritu ve vojenské sféře mezi USA a Čínou, napsali novináři.Na americkém ministerstvu obrany vládne paranoia ohledně nezdarů USA v rozvoji hypersonických zbraní, konstatují noviny.„Americké úřední osoby dokonce nedávno vyslovily předpoklad, že to, co považovali v nebi nad USA za UFO, mohly být ve skutečnosti čínské nebo ruské nadzvukové rakety,“ napsali na závěr autoři příspěvku.USA mají letos řadu nových problémů s vývojem nových druhů zbraní. V dubnu 2021 se nepodařil první testovací start hypersonické letecké rakety AGM-183 (ARRW). Tento systém měl podle názoru Pentagonu ubránit Washington před ruským hypersonickým leteckým raketovým systémem Kinžal.Raketa ARRW vyvinutá společností Lockheed Martin se skládá z hypersonického kluzáku s bojovou hlavicí a pohonem. Po oddělení od letadla se zapojí raketový motor, který dopraví hlavici za hranice hustých vrstev atmosféry a vyvine rychlost 20krát větší, než je zvuková. Pak letí kluzák k cíli sílou setrvačnosti a vykonává menší korekce trajektorie za účelem navedení na terč a zkomplikování zachycení.Ministr obrany RF Sergej Šojgu včera prohlásil, že američtí vojáci zahájili aktivní práci na modernizaci taktických jaderných zbraní a jejich základen v evropských zemích. Bílý dům to dělá za naprosté podpory spojenců z NATO, zdůraznil Šojgu.Rusko nejednou prohlásilo, že kvůli posílení vojenské infrastruktury NATO v blízkosti ruských hranic je Moskva nucena zdokonalit zbrojní systémy, aby dokázala čelit eventuální agresi nepřátelských zemí. Dnes v RF podle zdrojů novin Izvestija z ministerstva probíhají práce hned na několika projektech hypersonických zbraní. Část z nich je již téměř hotova.16. prosince 2020 byla zveřejněna zpráva, že mezikontinentální balistická raketa Sarmat bude zařazena do sestavy Raketových vojsk strategického určení v roce 2022. Ruský perspektivní raketový systém Sarmat s těžkou tekutinovou mezikontinentální balistickou raketou bude schopný zaútočit na cíle přes severní a jižní pól a překonat systémy protiraketové obrany nepřítele.V prosinci 2019 zahájil bojovou službu první pluk s raketovým systémem Avangard.Poprvé o systému strategického určení Avangard promluvil ruský prezident Vladimir Putin 1. března 2018 v poselství Federálnímu shromáždění. Systém byl vyvinut vědeckovýrobním strojírenským sdružením ve městě Reutov Moskevské oblasti, zkoušejí ho od roku 2004. Dokáže překonat husté vrstvy atmosféry rychlostí dvacetinásobně vyšší než zvuk a má velkou schopnost manévrování za účelem vyhnutí se protiraketové obraně.Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

Jaroslav Machek Západní vynálezy jsou momentálně k h..nu😂😂😂 Patriot na dvě věci- na guvno a na nic.Aegis jakbysmet, akorát obřezání se drží Železnou kopulí.A i za dokáže sestřelovat obstarožní Scudy a nějaké další"trapné rachejtle 😂😂😂. Amíci s čelo NACO jsou v řiti,a kde nám PRAVDU,ha?😂😂😂🇺🇸🇬🇧👎 16

niled Zajímavé zjištění : Zdejší trollstvo nás neúnavně ujišťuje o beznadějné a všestranné zaostalosti Ruska, zatímco hlásné trouby jejich chlebodárců říkají pravý opak. Jak to komentovat ? Nejlépe v jejich stylu : "Svět to neviděl a pes to nežral!" 16

rusko

čína

usa

