Ukrajinský ministr zahraničí prohlásil, že Evropa nebude bez Ukrajiny úplná

Evropa bude bez Ukrajiny neúplná, Brusel potřebuje záruku a jasnou perspektivu v otázce vstupu Kyjeva do EU, prohlásil ukrajinský ministr zahraničí Dmytro... 21.10.2021

2021-10-21T16:04+0200

Dotyčný řekl, že „vždy bylo hodně skepse kolem evropského úspěchu Ukrajiny, jak v samotné zemi, tak za jejími hranicemi“. „Nemáme ale žádné pochybnosti. Tato skepse pouze zmobilizovala naše úsilí, i nadále věříme v náš kurs,“ řekl ministr na 4. fóru Asociace na výměnu věnovaném ztělesnění dohody o „asociovaném triu“.Kuleba dále zdůraznil, že „je potřebný jasný signál, že naše ambice mají význam, že naše evropské snahy jsou vítány, že naše reformy jsou skutečné“. „Naše klíčové očekávání od EU je záruka evropské perspektivy pro Ukrajinu. Toto rozhodnutí potřebuje prostě politickou vůli EU bez institučních závazků. Jasná evropská perspektiva bude obrovskou motivující a transformující sílou pro Ukrajinu,“ dodal Kuleba.Ukrajina, Gruzie a Moldavsko podepsaly memorandum o založení „asociačního tria“ v Kyjevě 17. května 2021. Dokument vyzdvihuje evropské snahy tří asociovaných partnerů EU a jejich ambice stát se členy Evropské unie. Asociované trio je třístranný formát, ve kterém Ukrajina, Gruzie a Moldavsko koordinují úsilí v integraci do EU.Ukrajina podepsala v roce 2014 asociační dohodu s EU, která předpokládá vytvoření prostoru volného obchodu. V roce 2016 začala dohoda platit naplno, pro Ukrajinu byl zejména otevřen trh EU. Kromě prostoru volného obchodu stanovuje daná dohoda spolupráci v obraně, odvrácení konfliktů, ve zdanění, státních financích, v boji s terorismem, v otázkách migrace a pohraniční kontroly. V červnu 2017 zrušila EU vízovou povinnost pro Ukrajinu. Občané této země mohou cestovat uvnitř EU do 90 dní během jakýchkoli 180 dní.V únoru 2019 schválil ukrajinský parlament změny v ústavě a zakotvil kurs země na vstup do EU a NATO. Tehdejší eurokomisař pro politiku sousedství a rozšíření EU Johannes Hahn předtím prohlásil, že není realistické mluvit v nejbližších letech o členství Ukrajiny v EU, že se Kyjev má soustředit na implementaci asociační dohody s EU.Bývalý generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen předtím prohlásil, že pro vstup do EU bude Ukrajina muset splnit řadu kritérií, jejichž realizace si vyžádá dlouhou dobu. Experti se domnívají, že Kyjev nebude moci vstoupit do NATO v nejbližších 20 letech.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

