V kauze Pandora Papers je nový figurant. Offshory pro nákup nemovitosti využíval také Radovan Vítek

V kauze Pandora Papers je nový figurant. Offshory pro nákup nemovitosti využíval také Radovan Vítek

21.10.2021

Server uvedl, že firmy obou miliardářů byly založeny ve stejnou dobu i za stejným účelem spojeným s investicemi do realit. Oba miliardáři si tak přes tyto offshory koupili sídla na jihu Francie.Dokládá to podle serveru jeden z e-mailů v databázi mezinárodního projektu novinářů Pandora Papers. Francouzská právní kancelář v něm urguje své panamské kolegy, aby zaslali slíbené dokumenty.„Ještě jsme neobdrželi zakládací dokumenty firem pro pana Babiše a pana Vítka. Můžete nám prosím zaslat sledovací čísla dopisů, abychom se mohli podívat, kde se nacházejí?“ píše podle serveru na konci srpna 2009 asistentka Frederica Bartha, zakladatele právní kanceláře DB Legal Artwell, v e-mailu do panamské právní kanceláře Alcogal, která se specializuje na zakládání firem v Karibiku.Radovan Vítek odmítá s médii komunikovat. Novináři proto oslovili Martina Němečka, generálního ředitele Vítkovy CPI Property Group, který ovšem také odmítl případ komentovat. Poukázal však na skutečnost, že offshorové schéma využíval Radovan Vítek jako fyzická osoba, nikoliv jeho společnost CPI Property Group.Pandora papersMezinárodní projekt novinářů Pandora Papers, který se zabývá využitím takzvaných offshorových společností při netransparentních transakcích kvůli anonymitě a daňové optimalizaci, dříve odhalil, že poslal Babiš na nákup nemovitostí na francouzské Riviéře přes své offshorové firmy zhruba 380 milionů korun.O dokumenty nazvané Pandora papers se Mezinárodní konsorcium vyšetřujících novinářů (International Consortium of Investigative Journalists) podělilo s britským Guardianem, BBC a dalšími médii po celém světě.Podle Pandora papers Babiš v roce 2009 poslal 15 milionů eur do tří společností, ze společnosti Blakey Finance Limited přes společnost Boyne Holding LLC do společnosti SCP Bigaud nacházející se v Monaku.Babiš na celou věc reagoval a jeho první slova zněla tak, že se jedná o snahu ho před volbami očernit. Následně uvedl, že na radu realitních kanceláří nakoupil nemovitosti ve Francii prostřednictvím offshorových společností. Sdělil však, že se nejedná o nic nelegálního. Zároveň ale připustil, že postup sice nebyl vhodný pro politika, ale dodal, že tehdy prý v politice nefiguroval.Nicméně, dle odborníků celá operace nese znaky praní peněz. Babišovi údajně hrozí vyšetřování nejen ve Francii, ale i v USA a v Česku.V Pandora Papers figuruje v uniklých dokumentech přes 300 Čechů a 178 offshorových firem s českým pozadím. Vítek je po Babišovi druhým jménem, které bylo zveřejněno.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

