V Rusku byla odhalena nová mutace koronaviru AY.4.2

V Rusku byla odhalena nová mutace koronaviru AY.4.2

Rozmanitost mutace koronaviru delta AY.4.2 byla v Rusku odhalena v jednotlivých případech, je možné její široké rozšíření, uvedl ředitel vědecké skupiny vývoje... 21.10.2021

2021-10-21T07:59+0200

2021-10-21T07:59+0200

2021-10-21T07:59+0200

Ministr zdravotnictví Velké Británie Sajid Javid nedávno přiznal, že se v zemi šíří nová mutace delta. Podle britských vědců nová varianta AY.4.2 může být o 10-15 procent nakažlivější než mutace delta.Upřesnil také, že varianta AY.4.2 je jednou z množství větví delty, která pravděpodobně má oproti původní variantě řadu výhod. Zatím je složité říci, nakolik je nová mutace nakažlivější.Chafizov poznamenal, že pravděpodobnost širokého rozšíření mutace AY.4.2 je v Rusku i ve světě dostatečně vysoká.Zástupce Rospotrebnadzoru nevyloučil, že nová mutace delty může vyvolat dodatečné zvýšení nakažlivosti. Zdůraznil, že v boji proti koronaviru pomůže pouze očkování, zvláště mezi těmi, kteří koronavirem ještě neonemocněli.Chafizov také ujistil, že v Rusku používané vakcíny jsou dostatečně efektivní také proti AY.4.2.Nová opatření v ČeskuVláda včera jednala o zpřísnění nařízení v souvislosti s koronavirovou situací v ČR. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha se kabinet shodl na tom, že od 25. října budou ve všech vnitřních prostorách a na hromadných akcích uvnitř povinné respirátory, a to bez ohledu na počet účastníků.Uvádí se také, že ochrana dýchacích cest bude povinná i na pracovištích, pokud tam nebude pracovník sám.Nově by měla být také na pokyn vlády od začátku listopadu zkrácena platnost PCR testů, a to ze sedmi dnů na 72 hodin. U antigenních testů se pak platnost zkrátí na 24 hodin. Dle Vojtěcha skončí i proplácení preventivních testů, přičemž hradit se z veřejného zdravotního pojištění budou jen ty, které doporučí lékař. Tento krok má lidi více motivovat k očkování.Kabinet dále schválil, že personál restaurací bude muset kontrolovat testy či očkování zákazníků.Za zmínku stojí i to, jak se vláda rozhodla ohledně nošení roušek při výuce ve školách u dětí starších 12 let. Vojtěch podotkl, že o tom nakonec dnes vláda nerozhodla.Aktuální koronavirová situace v ČRVčera jsme informovali o tom, že nejnovější údaje zveřejněné Ministerstvem zdravotnictví ČR uvádí, že za pondělní den přibylo 3 246 nově nakažených, což je více než dvojnásobek oproti minulému týdnu (1 507 případů). Celkem bylo včera provedeno 32 040 PCR testů a 34 339 antigenních testů.Pokud jde o počet hospitalizovaných, ten se skokově zvyšuje. V nemocnicích s covidem-19 aktuálně leží 620 lidí. Aktuálně je 102 lidí ve vážném stavu. Resort zdravotnictví včera uvedl, že v českých nemocnicích je nyní volných 25 % standardních lůžek s kyslíkem a 29 % lůžek s umělou plicní ventilací.Bohužel, s počtem nakažených prudce roste i množství úmrtí. Za posledních sedm dní zemřelo 51 lidí s covidem-19. Pro srovnání –za celé září bylo úmrtí 44. Celkem tak ČR hlásí 30 574 mrtvých s covidem.Nově průměrná týdenní incidence na 100 000 osob vzrostla ze 101 na 117 potvrzených případů. Zvýšilo se také reprodukční číslo. Toto číslo udává výpočet, kolik dalších lidí v průměru nakazí každý pozitivní případ. Pokud je větší než jedna, pak epidemie zrychluje a šíří se. Vše tedy nasvědčuje tomu, že se koronavirová epidemie dle úterního vyjádření Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) začala vyvíjet podle rizikového scénáře.V současné chvíli je situace nejhorší v Moravskoslezském, Olomouckém a Jihočeském kraji, kde se koronavirus šíří nejrychleji.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

