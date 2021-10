https://cz.sputniknews.com/20211021/vedci-objevili-nejstarsi-dukazy-o-pritomnosti-vikingu-v-americe-16237882.html

Vědci objevili nejstarší důkazy o přítomnosti Vikingů v Americe

Vědci objevili nejstarší důkazy o přítomnosti Vikingů v Americe

Radiokarbonové datování kusů opracovaného dřeva nalezeného při archeologických vykopávkách vikingské osady na kanadském ostrově Newfoundland ukázalo, že... 21.10.2021

Skutečnost, že se Vikingové dostali ke břehům amerického kontinentu mnohem dříve než Kolumbus, byla známa již dříve, ale přesná doba začátku kolonizace Severní Ameriky Normany nebyla dosud známá. Archeologové z Kanady, Německa a Nizozemska pod vedením Michaela Dee z Groningenské univerzity analyzovali dřevěné artefakty nalezené ve vikingské osadě L'Anse aux Meadows.Jejich přesný věk byl určen biogeochronologickým markerem - izotopovou stopou sluneční bouře, k níž došlo v roce 992 n. l. V každém ze tří opracovaných kusů dřeva se tento signál nacházel ve vzdálenosti 29 letokruhů od okraje.„Nalezení signálu ze sluneční bouře nám umožnilo dojít k závěru, že strom byl pokácen v roce 1021 n. l.,“ říká první autorka článku, doktorka Margot Kuitemsová z Groningenské univerzity.Na každém ze tří zkoumaných kusů dřeva našli vědci jasné stopy práce kovových nástrojů, které v té době v domorodé populaci neexistovaly. Autoři jsou přesvědčeni, že se zde jedná o stopy vikingské přítomnosti.Podle vědeckých předpokladů Vikingové, kteří založili osadu v L'Anse aux Meadows, pocházeli ze sousedního Grónska, kde Erik Rudý nedlouho před tím, v roce 987, založil normanskou kolonii. Pravděpodobně zde několik let žilo 30 až 160 lidí.Autoři uvádějí, že se jim poprvé podařilo určit přesné datum pobytu Vikingů v Americe. Dříve byly všechny předpoklady založeny hlavně na islandských ságách – ústního vyprávění zaznamenaného až staletí po událostech, o nichž se vyprávělo. Nyní existuje konkrétní datum, které svědčí o tom, že lidé před tisícem let překonávali Atlantik.Počet normanských expedic do Ameriky a délka jejich pobytu na západních březích Atlantiku však zůstávají neznámé. Všechny archeologické důkazy zatím naznačují, že šlo o krátkodobé návštěvy. Vědci zatím nenašli ani žádné důkazy potvrzující jakékoli kontakty mezi Vikingy a místními kmeny.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

