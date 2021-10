https://cz.sputniknews.com/20211021/velka-britanie-potvrdila-informace-o-dodavkach-raket-na-ukrajinu-16247057.html

Velká Británie potvrdila informace o dodávkách raket na Ukrajinu

Britské ministerstvo obrany v komentáři ke zprávám deníku The Times o tom, že vláda jedná o prodeji raket Brimstone na Ukrajinu, uvedlo, že jde o dohodu, která... 21.10.2021, Sputnik Česká republika

Podle britského ministerstva obrany dohoda zahrnuje dodávku nových námořních platforem a obranných námořních zbraní na Ukrajinu, výcvik příslušníků ukrajinských námořních sil, vytvoření nových vojenských základen v Černém a Azovském moři a také nákup dvou protiminových lodí třídy Sundown, uvádí agentura RIA Novosti.Ještě předtím ve čtvrtek noviny The Times napsaly, že Velká Británie poprvé vyjednává s Ukrajinou o prodeji zbraní kvůli obavám Kyjeva z toho, že Rusko využije plynovou krizi k obsazení území republiky. Bylo upřesněno, že ministerstvo obrany projednává prodej raket Brimstone typu země-země, schopných zasáhnout skupiny cílů současně: plánuje se jejich rozmístění na lodích ve výzbroji ukrajinského námořnictva.Náměstek ministra zahraničních věcí Ruské federace Andrej Ruděnko v reakci na to prohlásil, že dodávky zbraní Ukrajině ze Západu k urovnání situace nepřispějí, ale mohou povzbudit Kyjev k provádění dalších provokací v Donbasu. Zdůraznil přitom, že situaci na jihovýchodě Ukrajiny je třeba řešit „nikoli vojenskými prostředky na podporu ukrajinské vlády, ale prostřednictvím přivádění vlády k rozumu“.Dodávky amerických zbraní na Ukrajinu 11. října poradce vedoucího kanceláře prezidenta Ukrajiny Oleksij Arestovič řekl, že Spojené státy dodaly zemi novou šarži smrtících zbraní. Podle jeho slov Washington poskytl Kyjevu zbraně v souvislosti s rizikem eskalace konfliktu s Ruskem.Předtím, 7. září, zástupce Nejvyšší rady Sergej Rachmanin prohlásil, že americké protiletadlové raketové systémy Javelin k vítězství Ukrajiny ve válce nestačí. Uvedl, že pokud USA poskytnou svá letadla, bude to pro Kyjev výzvou k hlubší spolupráci.Od roku 2014 vede Kyjev vojenskou operaci proti obyvatelům Donbasu, kteří odmítli uznat výsledky převratu v zemi. Ze vzniklé situace viní ukrajinská vláda Moskvu. Ruská federace opakovaně zdůrazňovala, že není stranou vnitřního ukrajinského konfliktu, a vyzývala Kyjev, aby urovnal vztahy se samozvanými Doněckou a Luhanskou lidovou republikou.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Jaroslav Machek No já nevím,proč by RF měla útočit na takové chcipaky jako je Pobaltí nebo banderistan?😂Co by tam chtěli získat?😂Žeby šproty nebo jantar.Vylidnene státy, které jsou rádi,že jsou rádi.🇱🇻🇪🇪🇱🇹🇺🇦👎 Ještě budou prosit,aby je Putin ochránil,dál najíst a poskytl teploučko 😁 13

josefnovak_36 Neznám jediný důvod, proč by mělo Rusko zaútočit jako první. Pokud k něčemu dojde, bude Rusko útočit jako odveta proti napadení. A je jedno, kdo to bude. 11

