Vojtěch a Plaga se dohodli na nových opatřeních pro neočkované učitele a žáky

Zabránit šíření pandemie koronaviru mají pomoci nová opatření ve školách. Ministr školství Robert Plaga a šéf resortu zdravotnictví Adam Vojtěch (oba za ANO)... 21.10.2021, Sputnik Česká republika

Podle nových pravidel neočkovaní učitelé budou muset během výuky mít na sobě respirátor. Toto opatření nebude platit pro žáky. Nicméně v okresech s týdenním výskytem nákazy vyšší než 300 případů na 100 tisíc obyvatel se neočkovaní žáci budou po podzimních prázdninách testovat na koronavirus. Plošné testování zaváděno nebude.Vojtěch na Twitteru upřesnil, že cílené testování žáků proběhne mezi 1. a 8. listopadem. V jakých přesně okresech testování proběhne, ministerstvo zdravotnictví ještě vyhodnotí. Jeho náměstkyně Martina Vašáková jmenovala jako pravděpodobné Ostravu, České Budějovice a Přerov.Testování se bude týkat pouze základních a středních škol. O opatřeních na vysokých školách se zatím nediskutovalo.S novými opatřeními souhlasí zástupci školských asociací. Uvedli to místopředsedkyně Asociace ředitelů základních škol Hana Stýblová, šéf Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček a předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.Původně ministerstvo zdravotnictví navrhovalo, aby na konci října proběhla další tři kola testování, podobně jako tomu bylo na začátku školního roku.Covid v ČeskuMezitím nákaza koronavirem v Česku neúprosně roste. Ve středu přibylo 3 276 nově nakažených, což je více než dvojnásobek oproti minulému týdnu (1739 případů), а nejvíce případů nákazy od 20. dubna.Skokově se zvyšuje i počet hospitalizovaných, který je aktuálně nejvyšší od 26. května. V nemocnicích totiž s covidem-19 leží 726 lidí. Nárůst hospitalizací je také patrný ze srovnání s minulým týdnem, kdy bylo v nemocnicích s covidem 487 osob. Čísla tak zřejmě ještě výrazně porostou, protože lidé se do nemocnice dostávají s odstupem několika dní či týdnů po nákaze.Kvůli tomu již vláda přijala nová opatření. Od 1. listopadu personál restaurací a provozovatelů klubů bude muset kontrolovat testy či očkování zákazníků. Zkrátí se i platnost PCR testů ze sedmi dnů na 72 hodin a u antigenních testů na 24 hodin.Dále skončí proplácení preventivních testů, přičemž hradit se z veřejného zdravotního pojištění budou jen ty, které doporučí lékař. Hrazení preventivních testů na covid však stále bude platit pro děti do 18 let, lidi s očkováním proti covidu a lidi s kontradikcemi.Od 25. října budou ve všech vnitřních prostorách a na hromadných akcích uvnitř povinné respirátory, a to bez ohledu na počet účastníků. Ochrana dýchacích cest bude povinná i na pracovištích, pokud tam nebude pracovník sám.Nicméně dochází i k částečnému uvolnění opatření. Děti do 12 let nebudou muset nově prokazovat bezinfekčnost. Dosud musely mít test nebo potvrzení o prodělání covidu. Od příštího týdne bude také zkrácena doba karantény kontaktů nakažených lidí na sedm dní, pokud bude ukončena negativním PCR testem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

STEV.SEAGAL Udaje o počtu nakažených a mrtvých na COVID-19 jsou vycucaná z prstu. ZLATÁ MILIARDA se zdárně uskutečňuje !!! 1

Vladimír Štumpa Psychopat.. 0

