„Volby jsou zbytečné.“ Štěpánek nešetřil Pekařovou Adamovou a Richterovou

Mediálního experta a člena hnutí Trikolóra Petra Štěpánka rozlítilo počínání menších politických stran po jejich zvolení do Poslanecké sněmovny.

„Volby jsou zbytečné. (Pozor, ironie!),“ napsal politik na svůj Facebook. „Co mě k tomuto závěru vede? Kdysi platilo, že se volby konají proto, aby se vědělo, jakou má která politická strana podporu a jaký si proto ukousne mocenský krajíc. Nastupující ‚bruselská koalice‘ to ale vidí jinak,“ míní Štěpánek.Štěpánek na svém Facebooku kritizuje dohodu vítězných koalic, že se do čela Sněmovny postaví šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, zatímco Olga Richterová od Pirátů bude místopředsedkyní dolní komory. Podle Štěpánka, kdyby nebylo předvolebních koalic, tak by se tyto dvě strany do Sněmovny možná vůbec nedostaly nebo jejich mandát by byl tak malý, že by v čele Sněmovny stanout nemohly.Podle Štěpánka si strany stanovily své poslanecké kluby v rozporu se zákonem. V tomto tvrzení se člen Trikolóry, která se do Sněmovny s 2,76 % nedostala, opírá o názor advokáta a bývalého právníka prezidentské kanceláře Pavla Hasenkopfa. Ten cituje odstavec pět paragrafu 77 jednacího řádu Sněmovny, podle kterého „k ustavení poslaneckého klubu na začátku nového volebního období jsou oprávněni poslanci zvolení do Sněmovny za samostatně kandidující politickou stranu“.Toto opovrhování zákonem podle něj podkopává důvěru občanů v demokratické volby. Dále si rýpnul do České televize za to, že ve svém vysílání údajně protežovala právě TOP 09.Právo na Poslanecký klubAčkoli ODS, TOP 09 a KDU-ČSL kandidovaly v rámci jedné koalice, ve Sněmovně hodlají mít vlastní poslanecké kluby. Stejně je to i s hnutím STAN a Piráty. Podle kritiků ale na to nemají právo, a pokud nechtějí porušovat zákon, tak by poslanci měli hned na druhé schůzi schválit novelu jednacího řádu a sporný odstavec změnit.Jiní ale vystupují proti „textualistickému“ přístupu k zákonu. Ústavní právník Jan Kysela v rozhovoru pro Novinky.cz uvedl, že věc může rozhodnout Kancelář Poslanecké sněmovny.Každopádně strany si již ustanovily vedení svých poslaneckých klubů. Pirátské poslance povede Jakub Michálek, ODS Zbyněk Stanjura, TOP 09 Jan Jakob, KDU-ČSL Marek Výborný a STAN Jan Farský.Každý Poslanecký klub dostává měsíčně 27 tisíc korun. Za vládního poslance mu přísluší dalších 5 845 korun a za opozičního 7 599 korun. Kromě toho jsou kluby oprávněny používat ke své činnosti místnosti v prostorách Sněmovny.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Vladimír Štumpa Strany již ustavily poslanecké kluby, ve středu začala jednání o nové Sněmovně. Má to ale jeden háček. Právník Pavel Hasenkopf upozorňuje, co říká zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny – na žádný poslanecký klub nárok nemají. Hasenkopf na svém facebookovém profilu upozorňuje, co stojí v § 77 odst. 5 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, v platném znění: „K ustavení poslaneckého klubu na začátku nového volebního období jsou oprávněni poslanci zvolení do Sněmovny za samostatně kandidující politickou stranu. K ustavení klubu podle věty první je třeba nejméně tří poslanců.“ „Ergo poslanci ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Pirátů a STAN nemají nárok na poslanecký klub, a to ani společně (koalice není politická strana), ani každý zvlášť (žádná z jmenovaných politických stran nekandidovala samostatně),“ shrnuje. Tak a nyní jsem zvědavý na slovutného experta přes právo všeho druhu - Marečka Bendů, co ten kluk z plakátu spolu s dalšími stínovanými právníky vyspekuluje. 1

