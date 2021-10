„Vybuchne to a na jednání vlády doplatí celá republika.“ Politik SR bije na poplach kvůli Maďarsku

„A opět, jak už to bývá, když se Budapešť k něčemu přizná, věc už je dávno rozběhnutá, systém nastaven a bude pracovat setrvačností dál, až do naplnění cíle, i kdyby se ho desetkrát veřejně zřekli. Takže nedejte se uchlácholit. V hrnci vzájemných vztahů je velmi pečlivě nastavován tlak a hrnec vybuchne, když se to bude hodit jim. Naše vláda se vzdala jakékoliv prevence a na její jednání doplatí celá republika,“ myslí si.