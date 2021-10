https://cz.sputniknews.com/20211021/vypadate-uzasne-tehotna-maresova-zverejnila-fotografii-v-plavkach-16241142.html

„Vypadáte úžasně.“ Těhotná Marešová zveřejnila fotografii v plavkách

Monika a Leoš Marešovi přišli nedávno s radostnou, a pro některé možná i trochu šokující, novinkou. Známý moderátor totiž v rádiu prohlásil, že čekají společně... 21.10.2021, Sputnik Česká republika

I když Monika není tak sdílná jako její manžel Leoš, rozhodla se, že se s fanoušky podělí o fotografii v plavkách. Kdo by si však myslel, že bude tato kráska vystavovat těhotenské bříško na obdiv, mýlil by se. Snaží se přece jen trochu si zachovat tuto intimní věc.A soudě dle reakcí to vypadá, že Monika nebyla jediná, kdo se radoval. „Já jsem šťastná s vámi,“ napsala jí jedna fanynka.Někteří navázali na její popisek u fotografie a dodávali, že za chvilku z ní bude už „happy máma“.To ale nebylo vše – uživatelé jí vzkazovali, že je moc krásná a nádherná a že doslova září. „Vypadáte úžasně,“ přidávali se další.Lidé se tak jednoznačně shodli, že to Monice jako nastávající mamince opravdu moc sluší.Značná část komentářů ale zahrnovala blahopřání a gratulace k požehnanému stavu. Jde tak vidět, že fanoušci manželů Marešových z nich mají opravdu radost.A další dodávali: „Super! Úžasné. Zdraví dvě mámy malého syna, co vám držely hodně dlouho palce.“Leoš a Monika MarešoviLeoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V minulém ročníku SuperStar usedl do křesla poroty.Monika Marešová (rozená Koblížková) se narodila v roce 1981 a pracovala jako stylistka a módní redaktorka, například v časopise Story.Pár se seznámil v roce 2015 na svatbě svých kamarádů – stylisty Filipa Vaňka a Antonína Petrskovského. O pár let později o tom Leoš dokonce složil píseň, kterou věnoval Monice k narozeninám.Leoš a Monika spolu často točí a sdílí vtipná videa, kterými pak společně baví uživatele Instagramu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

