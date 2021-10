https://cz.sputniknews.com/20211021/zeme-nato-pripravily-plan-pro-pripad-ruskeho-utoku-16241902.html

Země NATO připravily plán pro případ „ruského útoku“

Ministři zahraničí zemí Severoatlantické aliance (NATO) plánují na bruselské schůzce schválení nového plánu čelení teoretickému útoku Ruska hned z několika... 21.10.2021, Sputnik Česká republika

„Ministři obrany členských států NATO ve čtvrtek hodlají odsouhlasit nový komplexní plán na obranu před jakýmkoli potenciálním útokem na několika frontách,“ informuje Reuters s odkazem na zdroje úředních osob.V článku se praví, že aliance „hodlá i nadále zadržovat Moskvu“ dokonce nehledě na to, že NATO věnuje dnes větší pozornost Číně. Tento plán zvažuje možnost „jakéhokoli současného útoku v baltském a černomořském regionu“, včetně s potenciálním nasazením jaderných zbraní, kybernetických prostředků a vesmírných systémů.„Když dojde k takovému velkému konfliktu, bude to vyžadovat aktivity v celé zóně operace. <...> Různé události se mohou konat současně, proto potřebujeme ucelenou přípravu,“ cituje článek amerického úředníka.4. října byl v The National Interest zveřejněn článek, v němž se uvádělo, že se USA celkem odůvodněně obávají rizik spojených s Ruskem nebo Čínou. Washington není dnes připraven ani na konvenční válku s Moskvou nebo Pekingem. Strategickou chybou Američanů bylo rozšíření NATO v devadesátých letech směrem do východní Evropy a pak do bývalých republik SSSR.13. září generál John Hyten prohlásil, že cíl USA má spočívat v tom, aby nikdy nedošlo k válce s Ruskem a Čínou, poněvadž taková válka by měla ničivé následky pro celý svět.29. srpna bývalý asistent amerického ministra zahraničí pro evropské a eurasijské záležitosti Aaron Mitchell ve svém článku pro The National Interest vyslovil názor, že v potenciální válce s Čínou a Ruskem mají USA málo šancí na vítězství. Má za to, že tato válka plně vyčerpá americkou armádu.Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

Zdeněk Krátký Nadpis článku měl znít: Země NATO připravily plán úprku pro případ „ruského útoku“. Ruská federace totiž zákeřně a neustále posouvá své hranice k hranicím států NATO a to se neodpouští! 😊 6

Karel Adam Žádná novinka, ten plán snad existuje od 4.4.1949... 3

