Čína varuje Česko a Slovensko před odvetou za návštěvu tchajwanského ministra

Tchajwanský ministr zahraničí Joseph Wu se příští týden zúčastní fóra na Slovensku a pak pojede do Prahy, kde se setká s předsedou horní komory českého parlamentu Milošem Vystrčilem a pražským primátorem Zdeňkem Hřibem.Návštěvy vysokých tchajwanských činitelů jiných zemí vždy vyvolávají ostrou reakci Čínské lidové republiky, která považuje ostrov Tchaj-wan za svou autonomní provincii.Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin proto i teď v rozhovoru s novináři podotkl, že čínské úřady budou bedlivě sledovat Wuovo „potulování“.Na otázku, zda Čína podnikne kroky proti Čechům a Slovákům, řekl, že Čína „přijme řádná a nezbytná opatření k pevné obraně národní suverenity a územní celistvosti. Nikdo by o tom neměl pochybovat“.Oficiální vztahy mezi ústřední vládou ČLR a její ostrovní provincií byly přerušeny v roce 1949 poté, co se kuomintangské síly v čele s Čankajškem přesunuly na Tchaj-wan po své porážce v občanské válce s Komunistickou stranou Číny. Obchodní a neformální kontakty mezi ostrovem a pevninskou Čínou se obnovily na konci 80. let minulého století. Od počátku 90. let se strany začaly kontaktovat prostřednictvím nevládních organizací - Pekingské asociace pro rozvoj vztahů přes Tchajwanskou úžinu a tchajpejského Fondu výměny přes průliv.Napětí mezi Čínou a Tchaj-wanemNapětí mezi Čínou a Tchaj-wanem se v poslední době značně zesílilo. Peking hrozí Tchaj-wanu vojenským zásahem v případě vyhlášení jeho nezávislosti. Na začátku října Čína zintenzivnila svůj tlak na ostrov, když k němu vyslala rekordní počet armádních letounů. Jak předtím prohlásil Ma Xiaoguang, oficiální zástupce Kanceláře Státní rady Čínské lidové republiky pro Tchaj-wan, cvičení poblíž Tchaj-wanu jsou zaměřena na zajištění suverenity státu a proti separatistickým aktivitám a vnějším zásahům.Pravděpodobnost vypuknutí války mezi pevninskou Čínou a Tchaj-wanem během příštího roku je přesto velmi malá, řekl nedávno Chen Ming-tong, ředitel úřadu pro národní bezpečnost ostrova.„Pravděpodobnost vypuknutí nepřátelských akcí mezi pevninskou Čínou a Tchaj-wanem během nadcházejícího roku je velmi malá,“ uvádí tchajwanská tisková agentura Central News Agency slova Chen Ming-tonga.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

