Herec ze seriálu Hra na oliheň prozradil, jak se po show změnil jeho život

I když 77letý O Jŏng-su zahájil svou hereckou kariéru již v 60. letech, světového uznání se mu dostalo teprve nyní. Když popisoval svou reakci na takzvaný „syndrom Hry na oliheň“, který zachvátil celou zeměkouli, O Jŏng-su podotkl, že projevuje zvláštní opatrnost v souvislosti s popularitou, kterou získal.„Jsem štěstím v sedmém nebi,“ přiznal herec. „Proto si říkám, že se musím uklidnit, dát do pořádku své myšlenky a dobře se ovládat,“ dodal.Podle slov hvězdy seriálu mu nyní přichází tolik zpráv a telefonátů, že požádal o pomoc svou dceru. O Jŏng-su nemá totiž manažera. Dodal, že i celý jeho všední život se poněkud změnil. „Dokonce když jdu do kavárny nebo do nějakých jiných veřejných míst, musím teď myslet na to, jak vypadám v očích jiných lidí. To všechno mě přivedlo na myšlenku, jak je těžké být celebritou,“ podotkl herec.Seriál Hra na oliheň, který se skládá z devíti dílů, byl vydán na Netflixu 17. září. 456 dlužníků přistoupí na účast v krvavých dětských hrách, aby soutěžili o velkou peněžní cenu. Netflix později oznámil, že tato show se stala nejpopulárnější v dějinách amerického streamovací služby. „Získala oficiálně 111 milionů fanoušků, což z něho dělá náš nejúspěšnější seriál v naší historii,“ podotkli představitelé Netflixu.

