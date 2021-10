https://cz.sputniknews.com/20211022/je-to-vyraz-loajality-exprezident-klaus-navstivil-milose-zemana-v-nemocnici-vime-o-cem-mluvili-16263303.html

„Je to výraz loajality.“ Exprezident Klaus navštívil Miloše Zemana v nemocnici. Víme, o čem mluvili

„Je to výraz loajality.“ Exprezident Klaus navštívil Miloše Zemana v nemocnici. Víme, o čem mluvili

Portál Blesk přinesl informace, že exprezident Václav Klaus ve čtvrtek 21. října navštívil v Ústřední vojenské nemocnici Miloše Zemana. Prý s prezidentem vedl... 22.10.2021, Sputnik Česká republika

„Chtěl jsem ho povzbudit,“ uvedl Klaus jako jediný záměr své návštěvy a dodal: „Je to výraz mé loajality vůči někomu, koho znám půl století a kdo mi dnes připadá naprosto osamocený. Nic více, nic méně.“Dotyčný také přiznal, že po „pány Vystrčily a Fischery vytvořené atmosféře“ ho překvapilo, že je prezident schopen vést dlouhých padesát minut normální konverzaci. Dodal však, že politiku moc neřešili.Na otázku Blesku, jak moc Zemana nemoc změnila, odpověděl, že „Miloš Zeman se nezapře, zůstane Milošem Zemanem za všech okolností“.Klause se v rozhovoru ptali také, jestli prezident vědom všeho, co se kolem něho děje i směrem ze Senátu a směrem od jeho vlastních lidí. K tomu Václav Klaus uvedl, že všeho si vědom být nemůže, ale nechápe míru nenávisti, která vůči jeho osobě vzniká.Konfrontace mezi kanceláří prezidenta a SenátemKancelář prezidenta republiky v den, kdy se muži viděli, uspořádal tiskový brífink. Hradní kancléř Vratislav Mynář na něm veřejnosti přehrál video, kde Miloš Zeman mluví s předsedou Poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem (za ANO) o ustavující schůzi nové Poslanecké sněmovny.Mynář svolal tiskovou konferenci kvůli útokům médií a některých politiků. Během ní hájil mlčení Hradu ohledně zdravotního stavu prezidenta Zemana. Přitom odkazoval na podobné případy během působení Václava Havla na prezidentském úřadě.Hradní kancléř dále uvedl, že ho Zeman pověřil přípravou listiny o svolání schůze Sněmovny, kterou má na videu prezident podepisovat.Daný brífink, na němž novináři nemohli položit žádné otázky, přišel několik dní poté, co předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) s odkazem na informace z Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN), kde je Zeman hospitalizován, oznámil, že prezident není schopen pracovat. Zprávu Vystrčil zveřejnil toto pondělí.Den nato se senátní komise pro ústavu a parlamentní procedury jednohlasně usnesla, že jsou splněny podmínky pro aktivaci článku 66 ústavy. K tomu je nutný souhlas obou komor Parlamentu. V souladu s tímto článkem se prezidentovy pravomoci částečně přenášejí na premiéra a předsedu Poslanecké sněmovny.

