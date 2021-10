https://cz.sputniknews.com/20211022/jiri-vyvadil-proc-nebylo-svolano-konsilium-lekaru-a-proc-vojenska-nemocnice-16260577.html

Jiří Vyvadil: Proč nebylo svoláno konsilium lékařů a proč vojenská nemocnice?

Slovo puč ve vztahu k záměru poslanců pozastavit nebo dokonce zbavit pravomocí nemocného prezidenta Miloše Zemana z úst analytiků již otevřené zní. 22.10.2021, Sputnik Česká republika

Na svém účtu na Facebooku bývalý senátor a náměstek ministra spravedlnosti České republiky, advokát Jiří Vyvadil napsal: „Je to ústavní puč.“Ale puč, jak je známo, je vždy porušením zákona, zatímco tady se mluví o postupu stanoveném zákonem. Sputnik požádal právníka o vysvětlení, čím je odůvodněno jeho natolik kategorické prohlášení.Jiří Vyvadil: Ten závěr je logický. Podle značné části veřejnosti je sice pan prezident vyčerpaný, ale rozhodně není zbaven jasného myšlení, je schopen formulovat svou vůli a dávat jí najevo. Jinými slovy nejsou naplněny podmínky dle čl. 66 Ústavy, že prezident republiky nemůže svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat a usnese-li se na tom Poslanecká sněmovna a Senát, přísluší výkon funkcí podle čl. 63 odst. 1 písm. a) až e) a h) až k) a čl. 63 odst. 2 předsedovi vlády a v jiné části též předsedovi Poslanecké sněmovny či předsedovi Senátu… Problém právní je v tom, že ony závažné důvody nejsou definovány, šlo od počátku o ustanovení zcela krizové, že například byl prezident unesen, nebo je trvale v bezvědomí. Senát se dlouhodobě snaží prezidenta odstranit, jakožto symbolu nezávislejší zahraniční politiky a spolupráce s Ruskem i Čínou…Jestliže ovšem Senát jako závažné důvody nastolil současný zdravotní stav prezidenta, pak je zjevné, že fakticky podmínky dány nejsou. Bohužel rozhodující je, že jak v Senátu, tak ve Sněmovně převládla „jednoznačná protizemanovská většina“, a proto v obou komorách bude odsouhlaseno, že prezident bude zbaven svých pravomocí a ty přejdou na vyjmenované činitele.Tvrdíte, že dnes snahy o odstranění prezidenta Zemana již přešly v otevřený puč, jehož se přímo či nepřímo účastní i vedení Ústřední vojenské nemocnice a samozřejmě česká mediální scéna. A považujete za nutné převézt prezidenta z vojenské nemocnice do civilní nemocnice, zmiňujete se o konsiliu lékařů…V podstatě jsem naznačil, jak se věci budou odvíjet, ovšem lidový odpor by mohl, alespoň hypoteticky, věci změnit. Pokud by prezident byl převezen do jiného kvalitního politicky neutrálního lékařského ústavu, mohl by tím prezident republiky dát najevo, že nesouhlasí se závěry vojenské nemocnice o své nezpůsobilosti a mohlo by se mobilizovat veřejné mínění. Rád bych připomněl, že Václav Havel po značnou část svého funkčního období nesporně nemohl vykonávat běžné činnosti, podobně jako možná nyní Miloš Zeman. Ale měl nezkalený rozum a uměl projevit svou vůli. A tak je při výkonu prezidentské pravomoci rozhodující, ne-li jediná. Miloš Zeman klidně může měsíce podobně jako Havel proležet na nemocničním lůžku a neznamená to, že není schopen vykonávat svou funkci. Hrubou chybou tohoto zdravotnického posudku zjevně daného na politickou objednávku nastupující vládní koalice a Senátu je, že není založena na všech oborech, které by byly potřebné, zejména z hlediska duševního stavu. Ano, byla chyba, že bylo zrušeno lékařské konsilium vedené Martinem Holcátem, který mu šéfoval u prezidenta Havla, Klause a zpočátku i Zemana. Je nepochybné, že by obratem toto konsilium mělo být obnoveno. Také by měl být prezident ihned převezen do politicky neutrální nemocnice, například do FN Motol, kde snad nehrozí takové nebezpečí pro život a zdraví prezidenta jako v ÚVN. Jednostranný tým generála MUDr. Miroslava Zavorala není schopen podat objektivní stanovisko. Byl-li pan prezident schopen konverzovat s premiérem a v minulém týdnu i s předsedou Poslanecké sněmovny a navíc podepsat listinu o svolání ustavující schůze Poslanecké sněmovny, je v tom nejdůležitějším rozhodně schopen funkci vykonávat.Svět mluví o jedinečné politické situaci, která se v České republice vyvinula.Je bohužel unikátní, protože bude odstraněn z výkonu pravomocí prezident, který měl značnou podporu veřejnosti. A v jistém smyslu nás čeká i jakási doba temna. Mimochodem to, že Andrej Babiš se stal součástí tohoto spiknutí, vyplývá z toho, že nyní to bude on, kdo na místě prezidenta republiky bude jmenovat probruselskou a protizemanovskou vládu Petra Fialy…Jak by podle vás měly úřady v této situaci postupovat?Já myslím, že už jsem řekl vlastně vše. Jen trochu solidní reprezentace by prezidenta Miloše Zemana nezbavovala moci.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

