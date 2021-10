https://cz.sputniknews.com/20211022/jirina-bohdalova-od-prezidenta-zemana-obdrzi-rad-bileho-lva-16254411.html

Jiřina Bohdalová od prezidenta Zemana obdrží Řád bílého lva

Jiřina Bohdalová od prezidenta Zemana obdrží Řád bílého lva

I když je předávání státních vyznamenání v den 28. října zatím nejisté, již vyšly najevo některá jména známých osobností, která by měla ocenění obdržet. Mezi... 22.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-22T10:16+0200

2021-10-22T10:16+0200

2021-10-22T10:16+0200

česko

prezident

udělování vyznamenání

řád

medaile

herečka

akce

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/03/14361338_0:376:1610:1282_1920x0_80_0_0_104094b7dd7f8daaffb7bfe02bc1538e.jpg

Na internetu se objevily informace o tom, které osobnosti by letos měly být odměněny státním vyznamenáním. Mezi se může zařadit například oblíbená česká herečka Jiřina Bohdalová.Připomeňme, že herečka byla oceněna již dříve, konkrétně v roce 2013, kdy si odnesla medaili Za zásluhy I. stupně. Letos má jít o nejvyšší státní vyznamenání, Řád bílého lva I. třídy.Kromě ní by měl ale stejné ocenění získat takébývalý velvyslanec v Rusku Vladimír Remek. Oba dva by se tak měli zařadit k bývalému prezidentovi Václavovi Klausovi, generálu Emilovi Bočkovi, kardinálovi Dominiku Dukovi, kteří cenu v minulosti obdrženi. Loni tento řád získal in memoriam také zpěvák Karel Gott.Co se týče dalších ocenění, zatím se uvádí, že medaili Za hrdinství by si měl odnést také velvyslanec v Afghánistánu Jiří Baloun. Medailí Za zásluhy mají pak být oceněni například judista Lukáš Krpálek, psychiatr Jan Cimický, hudebník Karel Vágner, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása či radní ČTK Pavel Foltán. Ani letos nebude chybět vyznamenání in memoriam, které bude uděleno podnikateli Petru Kellnerovi, ekonomovi Michalovi Mejstříkovi či vojačce Michaele Tiché.Za zmínku stojí rovněž Řád Tomáše Garrigua Masaryka měl, který měl dle původního plánu dostat také šéf Ústavního soudu Pavel Rychetský. Tento krok ale nakonec Pražský hrad přehodnotil a své rozhodnutí změnil. Důvodem jezrušení volebního zákona, který měl dle něj poškodit Česko.Ceremoniál předávání státních vyznamenáníNa 28. října připadá státní svátek Den vzniku samostatného československého státu, který se každoročně slaví. A s blížícím se výročím se pojí také předávání státních vyznamenání. I přesto, že by se tento tradiční ceremoniál měl konat již další týden, dosud se neví, jak proběhne a zda vůbec. Prezident Miloš Zeman, který vyznamenání uděluje, je totiž od 10. října hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) a navíc není dle lékařů není schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti.Připomeňme, že tradiční ceremoniál předávání vyznamenání probíhá ve Vladislavském sále Pražského hradu. I letos by měl zatím dle dřívějších informací tento akt proběhnout v podobném formátu jako dříve. Loni se však předávání nekonalo, a to z důvodu pandemie koronaviru.Hrad zatím neupřesnil, jak vše bude, ale hradní kancléř Vratislav Mynář ve čtvrtek na tiskové konferenci prohlásil, že ceremoniál bude odložen na pozdější termín, pokud Zeman nerozhodne jinak.Dost podobně se v minulosti vyjádřil také premiér Andrej Babiš, který je rovněž pro odložení akce. Odmítl možnost, že by byl udělováním státního ocenění pověřen on sám nebo kancléř Mynář.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211022/po-silnem-vetru-v-cesku-rano-zustavalo-bez-elektriny-asi-8-400-mist-16253692.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

prezident, udělování vyznamenání, řád, medaile, herečka, akce