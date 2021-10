https://cz.sputniknews.com/20211022/marikova-strana-jez-by-sama-neudelala-5--nam-bude-poroucet-v-poslanecke-snemovne-tot-zivot-16260931.html

Maříková: Strana, jež by sama neudělala 5 %, nám bude poroučet v Poslanecké sněmovně? Toť život

Maříková: Strana, jež by sama neudělala 5 %, nám bude poroučet v Poslanecké sněmovně? Toť život

Díky koalici mandátově menší strana TOP 09 předstihla větší SPD, které bylo připraveno o místopředsednictví v Poslanecké sněmovně. Topka bude nyní diktovat... 22.10.2021

Některé strany vítězných koalic měly v preferencích (2019) pod 5 % hlasů (lidovci), snížení procentního minima pro postup do parlamentu podnítilo velké členy koalic, aby „vzaly“ pod křídlo ty menší. Například to značně pomohlo KDU-ČSL. Naopak SPD volilo více občanů než křesťanské demokraty, přesto pozice SPD bude „slabší“, viz ztráta funkcí ve Sněmovně, resp. proti minulému období. Jak toto poznání a status quo ovlivní strategii SPD v budoucnu? Co si o volbách myslíte zpětně?Karla Maříková: Pro SPD hlasovalo více než půl miliónu voličů a získali jsme 20 poslaneckých mandátů. Na základě těchto výsledků požadujeme poměrné zastoupení ve vedení a orgánech Sněmovny. Hlasy našich voličů nemají menší hodnotu než jiných stran. Když přijde na věc, tak je dobré se zamyslet, zda tyto slepence mají právo vůbec založit kluby a čerpat na jejich provoz finance.Strany jako KDU-ČSL a TOP 09 by měly problémy dostat se do Sněmovny samostatně, je proto úsměvné, že strana, které by sama sotva udělala 5 %, nám bude teď rozkazovat ve Sněmovně a dostane místo předsedy Poslanecké sněmovny. Je zcela evidentní, že demokracie a nepsaná pravidla těmto stranám, které se nazývají demokratické, nic neříkají. Je evidentní, že se snaží SPD vyšachovat, oslabit a mají strach ze sílícího odporu proti EU ve společnosti. Pevně věřím, že výsledek voleb a následující kroky pětikoalice, které už avizuje, pomohou naopak SPD posílit a SPD nepoklekne!Od jistého člena KDU-ČSL zaznělo, že by se měli převychovat voliči Trikolóry a Volného Bloku. To je ale latentní nerespektování voleb jako takových a názor, snažící se vštípit úvahu o tom, že je nežádoucí, aby existovalo opoziční mínění. Jsme snad v době, kdy budeme muset přijmout nová axiomata, o nichž se nesluší vůbec polemizovat? Takhle pravice usiluje o to, aby „dala Česko dohromady“?To už jsme tady jednou měli, že někdo chtěl někoho převychovávat a postavili proto tábory. Tyto výroky zapáchají vším možným, jen ne demokracií a svobodou.Na SPD vnitro pohlíží jako na stranu extrémistickou. Pokud se pravice – vzdor koaličnímu – kočkopsu (slepenci) – sjednotí a dohodne, jakou šanci mají opoziční ANO a SPD prosazovat své vize? Zatím to na spolupráci těchto partají moc explicitně nevypadalo… Kam se na politické škále přesně řadíte, proč je chyba označovat SPD extrémistickým přívlastkem?SPD je euroskeptická, konzervativní a vlastenecká strana, která chce zachovat tradiční hodnoty jako tradiční rodinu, sňatek mezi mužem a ženou nebo přímou volbu či referendum tak, aby se občan mohl vyjádřit k důležitým otázkám tohoto státu, včetně vystoupení z EU.SPD dlouhodobě kritizuje EU a její migrační politiku, a to se těmto prounijním stranám nehodí, proto nás z mého pohledu dávají do zpráv o extremismu, které nejsou ničím jiným než politickými zprávami. SPD bude i nadále, jak tomu bylo v minulém volebním období, prosazovat svůj program, a ač jsme byli v opozici, tak jsme v prosazování některých návrhů byli úspěšní.V případě, že se (ze zatím neznámých důvodů) pravice roztříští, je tu nějaká možnost obdobného fenoménu, jakým byla kdysi opoziční smlouva, umožňující vládnout menšině?Je předčasné o tom hovořit. Vše má svůj čas.Pokud se zpochybní role prezidenta, jaké standardní/nestandardní mechanismy se uplatní, aby mohl vzniknout vládní kabinet? Domníváte se, že způsob, jakým Hrad informuje o stavu prezidenta, je optimální?V tuto chvíli je nepřijatelné, aby byl prezident zbaven pravomocí, což potvrzuje i zveřejněné video. Ze záběru je jasně vidět, že prezident je schopen svůj úřad vykonávat. Onemocnět může každý člověk, i pan prezident Zeman. Postup rádoby demokratických stran připomíná puč. Tyto strany chtějí ovládnout všechny instituce a už jim zbývá jen místo prezidenta, který se názorově liší.Mám v dobré paměti, kdy zesnulý prezident Václav Havel byl několikrát vážně nemocný a nikdy ho nikdo nechtěl zbavovat svých pravomocí. Jestli by takto rádoby demokratické strany postupovaly, kdyby prezident byl z jejich ranku? Rádoby demokratické strany by se měly zamyslet. Jejich chování je velmi podobné tomu, co tak rády kritizují. Tak trochu to připomíná rok 1948, hned z několika úhlů pohledu…Díky za rozhovor.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

česká republika

