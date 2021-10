https://cz.sputniknews.com/20211022/meghan-markleova-vstoupila-do-americke-politiky-vevodkyne-se-pokousi-prolobbovat-novy-zakon-16247360.html

Meghan Markleová vstoupila do americké politiky: Vévodkyně se pokouší prolobbovat nový zákon

Po přestěhování Meghan Markleové a prince Harryho do USA se v médiích hodně spekulovalo o tom, že by vévodkyně mohla začít politickou kariéru. Teď se novinářům... 22.10.2021, Sputnik Česká republika

Vévodkyně ze Suxessu na začátku pro kongresmany upřesnila, že se k nim neobrací jako jejich kolegyně, ale jako „angažovaný občan a matka dvou dětí“. Dále Markleová věnovala svůj dopis legislativnímu návrhu týkajícímu se rodičovské dovolené.„Kvůli pandemii koronaviru bylo mnoho pracujících matek nuceno opustit svou práci, aby se postaraly o děti v době, kdy to nemohly dělat školky a školy,“ zdůraznila vévodkyně ze Sussexu.Meghan poznamenala, že i sama musela pracovat od puberty, když její rodina žila od výplaty k výplatě. „Pracovala jsem celý život a odkládala peníze, ale pokaždé jsem se ocitala v situaci, kde jsem si mohla dovolit jen pronájem bydlení a benzin do auta,“ dodala vévodkyně.Teď je proto podle ní načase nakonec postavit rodiny nad politiku. Vévodkyně navrhla v této souvislosti zavedení placené rodičovské dovolené jako národního práva.„Placená dovolená by měla být spíše vnitrostátním právem než možností, která se omezuje na ty, jejichž zaměstnavatelé mají zavedenou politiku, nebo na ty, kteří žijí v jednom z mála států, kde existuje program dovolené,“ argumentovala Markleová.„Pokud chceme vstoupit do nové éry politiky, kde je „rodina na prvním místě“, je na čase postarat se o to, aby se program povinné placené rodičovské dovolené stal dostupným pro všechny Američany a aby byl zaručen a podporován bez stigmatu a sankcí,“ pokračovala.Na konci svého dopisu manželka prince Harryho dodala: „Vím, jak konkurenční je politické prostředí. Ale tady nejde o pravici nebo levici, ale o dobro nebo zlo. Takže jménem mé rodiny, Archie a Lili a Harry, děkuji vám za zvážení tohoto dopisu a jménem všech rodin, žádám vás, abyste zajistili, že tento náš společný cíl nebude ztracen.“Novorozená dcera Meghan Markleové a prince HarryhoPřipomeňme, že Meghan Markleová porodila dceru, které dali jméno na počest královny Alžběty II. a princezny Diany, 4. června 2021. Lilibet „Lili“ Diana Mountbattenová-Windsorová se narodila v nemocnici Santa Barbara Cottage v Kalifornii. Stala se jedenáctou pravnučkou Alžběty II. a druhým dítětem vévodů ze Sussexu, syn Archie se jim narodil v roce 2019.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Vlastimil Matouš Meghan má pravdu. Viac nemám, čo k tomu napísať. 0

