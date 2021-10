https://cz.sputniknews.com/20211022/mesto-se-promenilo-v-pevnost-polsti-hornici-protestuji-pred-soudem-eu-proti-uzavreni-dolu-turow-16256998.html

„Město se proměnilo v pevnost.“ Polští horníci protestují před soudem EU proti uzavření dolu Turów

Asi dva tisíce aktivistů se účastní demonstrace na obranu dolu Turów před Soudním dvorem EU v Lucembursku. Odboráři a poslanci PiS, kteří je doprovázejí... 22.10.2021, Sputnik Česká republika

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/16256718_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_f7efaf555735d7cb5a14bf723a222d05.jpg

„Soudní dvůr Evropské unie se chová, jako by působil v Severní Koreji,“ řekl jeden z organizátorů demonstrace před sídlem soudu v Lucembursku. Odbory organizace Solidarita (Solidarność) protestují proti rozhodnutím Soudního dvora EU ohledně hnědouhelného dolu v Turówě nedaleko českých hranic, že má Polsko platit pokutu půl milionu eur za každý další den provozu dolu Turów.Podle společnosti Polská energetická skupina (PGE), která je z většiny vlastněná státem, se demonstrace účastní zhruba dva tisíce horníků. Do Lucemburska přijeli autobusy ve čtvrtek.Demonstranti mají vesty s nápisy „Ruce pryč od Turówa“, mávají polskými vlajkami a někteří z nich mají odznáčky s přeškrtnutou vlajkou Evropské unie. „Včera horníkem, zítra žebrákem,“ stojí na jednom z transparentů. Asi desítka lidí nesla plachtu nadepsanou „Nezávislost není na prodej“.Uvedl také, že po páteční demonstraci před Soudním dvorem EU chtějí odbory jít na Velvyslanectví České republiky v Lucemburku.Česká pozice nicméně bude mít podle odborového předáka „fatální následky pro naše vzájemné vztahy“ i ve Visegrádské skupině, tedy uskupení, kde je kromě Polska a ČR také Slovensko a Maďarsko.Je třeba dodat, že polské odbory obdržely od lucemburských úřadů oficiální souhlas k protestům před sídlem Soudního dvora EU.„Chovají se k nám jako k dobytku“Demonstranty doprovází politici ze strany Právo a spravedlnost, kteří informují, že se město proměnilo v pevnost.Polská europoslankyně Anna Zalewska je také pobouřena. „Chovají se k nám jako k dobytku. Doslova. Všude spletence ostnatého drátu. Jako za války. Pokud vím, je to nezákonné,“ řekl novinářům jeden z protestujících.I kolem české ambasády policie zavedla bezpečnostní opatření. České velvyslanectví na svém webu dopředu upozornilo, že bude jeho budova v pátek uzavřena z „technických důvodů“.Spor o důl TúrowNa konci května soud vyhověl české žádosti a vydal předběžné opatření, ve kterém Polsku nařídil „bezodkladné pozastavení“ těžby. To vláda ve Varšavě odmítla. Od 20. září proto Polsku naskakuje pokuta půl milionu eur denně, v přepočtu 12,7 milionu korun. K pátku to dělá už 16,5 milionů eur, tedy 423 milionů korun.Varšava zatím tvrdí, že pokutu platit nebude. Evropská komise už avizovala, že v pravý čas vyzve Polsko k úhradě pokuty, která má směřovat do unijního rozpočtu. Ve hře je i možnost odečtení peněz z unijních prostředků směřujících do Polska.Polští odboráři ze svazu Solidarita pokutu i pozastavení těžby v Turówě odmítají a mají za to, že unijní soud ve věci nemá pravomoc rozhodovat. V Lucemburku chtějí odevzdat petici, která označuje rozhodnutí soudu za „bezprecedentní pokus přivlastnění si kompetencí, které nepředpokládají smlouvy, na kterých je založená EU“.26. září polský premiér Mateusz Morawiecki oznámil varšavské návrhy na vyřešení situace s dolem. Jedná se podle něj o finanční podporu Polska obyvatelům příhraničních regionů České republiky při realizaci projektů souvisejících s čištěním vody, výstavbou protihlukových bariér a dalšími investicemi.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

