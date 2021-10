https://cz.sputniknews.com/20211022/na-dum-namestka-vedouciho-kancelare-prezidenta-ukrajiny-zautocili-s-molotovovym-koktejlem-16256154.html

Na dům náměstka vedoucího kanceláře prezidenta Ukrajiny zaútočili s Molotovovým koktejlem

Na dům náměstka vedoucího kanceláře prezidenta Ukrajiny zaútočili s Molotovovým koktejlem

Ukrajinští policisté zadrželi muže, který hodil Molotovův koktejl do domu náměstka vedoucího kanceláře ukrajinského prezidenta, zranění nejsou, oznámila v... 22.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-22T12:16+0200

2021-10-22T12:16+0200

2021-10-22T12:16+0200

svět

ukrajina

zločin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/450/65/4506565_0:194:2953:1855_1920x0_80_0_0_3d0ea04b3846fbb2055451585c66653f.jpg

Podle informací agentury RBK Ukrajina hodil zločinec zápalnou láhev do domu Ihora Žovkvy, který odpovídá za evropskou integraci Ukrajiny.„Příslušníci SBU a národní policie zadrželi muže, který v noci na 22. října hodil Molotovův koktejl do domu náměstka vedoucího prezidentovy kanceláře. V důsledku incidentu nebyl nikdo zraněn. Právní orgány zjišťují osobnost a motivy objednavatele zločinu,“ uvádí se ve zprávě.Podle informací speciální služby útočníkem byl 25letý muž bez stálého bydliště a zaměstnání. Řekl, že na jedné webové stránce s inzeráty našel objednávku na podpálení domu. Adresu objektu útoku a pokyny od objednavatele dostával údajně pomocí messengeru Telegram.„Zločinci slíbili zaplatit čtyři tisíce dolarů poté, co se informace o útoku na dům úředníka objeví v médiích. Motivy objednavatele mu nejsou známy,“ dodali v rezortu.Bylo zahájeno trestní řízení podle paragrafu úmyslné ničení nebo poškození majetku. Rozhoduje se o zajišťovacím opatření pro pachatele.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211022/nemecko-vyzvalo-nato-aby-zacalo-rusku-vyhrozovat-16255092.html

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, zločin