„Nemám s Českou republikou společnou cestu.“ Rozhovor s českým „teroristou“ z DLR

Během posledních šesti měsíců bylo v Česku odsouzeno několik účastníků bojových akcí v Donbasu na straně DLR a LLR. Zatímco dříve byli obviněni ze žoldnéřství... 22.10.2021, Sputnik Česká republika

Všechno začalo v červenci 2021, kdy odvolací Vrchní soud v Praze zpřísnil trest odnětí svobody pro občana Běloruska Alexeje Fadějeva ze 4,5 roku na 21 let. Soud potrestal Fadějeva za účast v organizované zločinecké skupině, podle odvolacího senátu se však dopustil teroristického útoku.Zpřísnění trestu zkritizoval tiskový mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček a nazval jej „nepřiměřeným politickým verdiktem“. Předseda bezpečnostního výboru dolní komory českého parlamentu Radek Koten upozornil na dvojí metr. „Jaký trest dostali vojáci NATO za boje v Afghánistánu, Libyi, Sýrii, Iráku a za ‚humanitární‘ bombardování Jugoslávie,“ zeptal se poslanec na sociálních sítích.Trend však pokračoval. Začátkem září byli čeští občané Lukáš Nováček a Jiří Urbánek odsouzeni na 19 a 20 let. Urbánek, který byl souzen v nepřítomnosti, protože je dosud v Donbasu, souhlasil, že odpoví na několik otázek Sputniku.Co je podle vás důvodem k takovému zpřísnění trestů odnětí svobody pro účastníky bojových akcí v Donbasu?Jiří Urbánek: Já bych to ani nenazýval zpřísněním. Spíš se to podobá soudním procesům z dob mccarthismu v Americe. Toto je politická objednávka. Trest považuji za nezákonný. Kdybych žil v normálním státě, kde bych měl možnost vzít si advokáta, zažaloval bych Českou republiku. Takové rozsudky jsou ostudou pro Česko. V rozsudku se uvádí, že jsem byl usvědčen na základě fotografií na Facebooku. To je prostě směšné. Nikdy jsem nespáchal žádné teroristické činy.Ukrajinská strana včera ostřelovala 152mm děly kujbyševský obvod Doněcka. Dvě dívky byly zraněny. Jedna se narodila v roce 2010, druhá v roce 2003. Obě jsou v šokovém stavu s pohmožděninami. Šest domů bylo poškozeno, jeden úplně zničen. A nikdo za to nenese odpovědnost. Domnívám se, že právě toto je terorismus.Pražský soud Vás poslal na 20 let do vězení. Jak jste reagoval na rozsudek, když jste se o něm dozvěděl?Mě to ani nezajímá. Lidé, kteří stojí za těmito tresty, se z toho budou dříve či později zodpovídat. Takové rozsudky jsou trestným činem. Všechny důkazy jsou zfalšované. DLR nikdy nebyla prohlášena za teroristickou organizaci.Jsme obviněni ze žoldnéřské činnosti. Ale slyšeli jste někdy o žoldnéřích, kteří pracovali za 200 dolarů? První rok, a já jsem dorazil na Donbas v roce 2015, jsem sloužil zcela zdarma. Dokonce jsme si na vlastní náklady koupili pro sebe výstroj.Jsou kromě vás v Donbasu ještě další Češi? Co si myslí o všech těchto rozsudcích?Nechci mluvit za ostatní, ale všichni mají stejnou náladu. Můj kamarád Oldřich Grund dostal 15 let. Byl prvním, který byl odsouzen v nepřítomnosti.Zkoušela Vás kontaktovat česká média?Ano, kontaktovala. Naivně jsem dokonce několik novinářů pozval do Donbasu. Snažil jsem se jim ukázat pravdu z naší strany. Ale vždy napsali, co potřebovali. S českými médii už nekomunikuji, protože jsou to lháři. Úmyslně překrucují slova, abychom vypadali jako zločinci.Kolik let jste v Donbasu? Co tam nyní děláte?V Donbasu jsem od začátku roku 2015. Sloužil jsem až do smrti Alexandra Zacharčenka (první prezident DLR, zemřel 31. srpna 2018 v důsledku výbuchu v kavárně v centru Doněcku. Úřady DLR prohlásily tuto událost za teroristický útok - pozn. red.). Nyní žiji obyčejný život, věnuji se osobním záležitostem.Česká média píší, že jste jel do Donbasu kvůli penězům a už jste byl v České republice trestán. Můžete se k tomu vyjádřit?To je pravda, byl jsem trestán v České republice. Ale každý má svou minulost. Co se týče toho, že jsem jel na Donbas kvůli penězům, jen znovu zopakuji, že plat zde byl 200 $. Žil jsem dlouho na Kypru, kde jsme měli s kamarádem bezpečnostní firmu. Cestovali jsme po světě. Finančně jsme se cítili skvěle.Doufáte, že se ještě někdy vrátíte do České republiky?V Česku jsem nežil ani před válkou. Žil jsem v Jižní Africe, v Dominikánské republice, trvale bydlel na Kypru. Současná Česká republika nějak od roku 2010 přestala být právním státem - někdo může všechno a někdo nemůže nic. Evropská pohádka se bohužel v Česku nekonala. Neplánoval jsem žít v České republice. Nemám s touto zemí společnou cestu...

