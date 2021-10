https://cz.sputniknews.com/20211022/obchody-stahuji-z-regalu-mleko-z-olmy-vyrobek-muze-obsahovat-zavadne-mikroby-16257283.html

Obchody stahují z regálů mléko z Olmy. Výrobek může obsahovat závadné mikroby

Obchody stahují z regálů mléko z Olmy. Výrobek může obsahovat závadné mikroby

Olomoucká mlékárna Olma oznámila, že kvůli technické poruše došlo k mikrobiální kontaminaci tří druhů čerstvého mléka Pilos, vzhledem k čemuž firma... 22.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-22T13:34+0200

2021-10-22T13:34+0200

2021-10-22T13:34+0200

potraviny

andrej babiš

mléko

agrofert

mléčné výrobky

obchodníci

česko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/16257563_0:112:3137:1876_1920x0_80_0_0_f2074731840e100a0a086bea54868477.jpg

Olma na svých internetových stránkách varovala, že kontaminované mléko lidé poznají tak, že nemá typickou chuť a vůni. Firma dodala, že kvůli závadným mikrobům u citlivých jedinců může výrobek způsobit zažívací potíže.„Pokud jste již toto mléko zakoupili, můžete jej vrátit na prodejnách, ve kterých jste nákup uskutečnili,“ uvádí dále.„K reklamaci přímo u naší společnosti není třeba předkládat pokladní doklad, pouze připojte prosím foto, na kterém bude vidět datum spotřeby (uvedené na hrdle lahve), počet kusů a číslo účtu, na který Vám budou zaslány peníze,“ napsala společnost.Diskontní řetězec Lidl, který nabízí v prodeji mléko z Olmy, již oznámil, že výrobek stahuje z regálů.Mlékárna Olma patří mezi největší zpracovatele mléka v Česku a spadá do koncernu Agrofert, který do února 2017 vlastnil tehdejší ministr financí a současný premiér Andrej Babiš (ANO). Kvůli zákonu o střetu zájmů patří nyní firma Olma do svěřenských fondů premiéra.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210928/dietolozka-prozradila-jestli-je-dobre-pit-mleko-kazdy-den-15970304.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

potraviny, andrej babiš, mléko, agrofert, mléčné výrobky, obchodníci