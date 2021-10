https://cz.sputniknews.com/20211022/ode-dneska-tisice-terminalu-v-cesku-a-na-slovensku-krome-platebnich-karet-prijimaji-i-kryptomeny-16259478.html

Ode dneška tisíce terminálů v Česku a na Slovensku kromě platebních karet přijímají i kryptoměny

Bitcoinem a dalšími kryptoměnami půjde v Česku a na Slovensku zaplatit stejně snadno jako platebními kartami. Slibují to společnosti GoCrypto a Global... 22.10.2021, Sputnik Česká republika

„Jsme rádi, že prostřednictvím našich terminálů můžeme lidem pomoci zaplatit za zboží svými krypto penězi. A jsme rádi, že můžeme i obchodníkům pomoci získat více zákazníků tím, že jim nabídneme další populární platební metodu,“ uvedl Robert Mazouch, provozní ředitel Global Payments & Country manažer pro Českou republiku.ČR se Slovenskem jsou podle firem první země, kde bude služba k dispozici obchodníkům, kteří mají mobilní platební terminál od Global Payments, posléze bude nainstalována na všechny terminály s výjimkou těch nejstarších tlačítkových, které ale firma postupně stahuje a vyměňuje za moderní. Postupně se tak služba rozšíří do zhruba 40 tisíc přístrojů v Česku a okolních zemích.Jak přijímat kryptoměnySlužbu přijímání kryptoměn poskytuje GoCrypto. Aby ji obchodník mohl používat, je třeba, aby podepsal smlouvu s Global Payments a stáhl si aplikaci pro Android s názvem GP tom. Aktivace není automatická, nicméně stačí kontaktovat firmu telefonicky nebo přes web, ta ji pak zapne na dálku.Cena za transakci činí 1,25 % ze zaplacené částky, platí ji obchodník. Účtenku obchodník odešle elektronicky prostřednictvím sms, e-mailem nebo ji zobrazí QR kódem, který si zákazník naskenuje do telefonu.O novou platební metodu lze požádat také v pobočkách České spořitelny, do jejíž skupiny Global Payments patří.Jak nakupovat s kryptoměnami„Nakupující při platbě pouze naskenují platební QR kód na terminálu obchodníka a potvrdí platbu ve své peněžence v mobilu. Obchodník si může vybrat, zda chce peníze obdržet v kryptoměně nebo ve své lokální měně – v českých korunách, v případě eurozóny v eurech,“ vysvětluje Žiga Toni, zástupce generálního ředitele GoCrypto.GoCrypto v současné době podporuje peněženky Elly, Binance a Bitcoin.com, což umožňuje platit sedmi různými kryptoměnami: BTC (bitcoin), ETH (ethereum), BCH (bitcoin cash), LTC (litecoin), XTZ (Tezos), VIB (Token Viberate) a GoC (Token GoCrypto).Mobilní platební terminály, přesně tedy aplikaci v telefonu s operačním systémem Android, využívají hlavně prodejci a poskytovatelé služeb, kteří jsou v pohybu. Tedy třeba taxikáři a kurýři. Například Liftago má od Global Payments přes tisíc terminálů v mobilu.Problém u kryptoměn totiž je jejich velká volatilita a během jednoho měsíce může například bitcoin vyrůst, či naopak klesnout i o desítky procent.

