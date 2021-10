https://cz.sputniknews.com/20211022/podomni-prodejci-ne-ockovaci-tym-koalice-spolu-nasla-recept-na-koronavirus-16261350.html

Podomní prodejci? Ne! Očkovací tým. Koalice Spolu našla recept na koronavirus

Podomní prodejci? Ne! Očkovací tým. Koalice Spolu našla recept na koronavirus

Pokud Češi nejdou k vakcíně, vakcína půjde k nim. Podle koalice Spolu je nutné zřídit očkovací týmy, které budou obcházet prahy nenaočkovaných osob. Exministr... 22.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-22T22:08+0200

2021-10-22T22:08+0200

2021-10-22T22:08+0200

česko

česká republika

spolu

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/10/13334485_0:186:2981:1863_1920x0_80_0_0_30d6fcce327a15fa4af7fd8dd680953a.jpg

Koalice Spolu, která s největší pravděpodobností sestaví novou vládu, již připravuje vlastní strategii, jak porazit další kolo pandemie koronaviru. Ve své podstatě se bude jen málo lišit od té dosavadní. Proti covidu-19 totiž hodlají bojovat především očkováním. Proces ale chtějí zefektivnit.Její pracovní skupina AntiCovid tým chce apelovat bezprostředně na ty, kteří očkování zatím odmítají. K tomu má pomoci podomní očkovací kampaň zaměřená především na neočkované seniory.Vůči tomuto přístupu je ale skeptický Roman Prymula, který varuje před agresivitou „odmítačů“.I hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal se obává možných důsledků. V první řadě nechce, aby tuto kampaň organizoval stát. Už i tak jsou podle něj kapacity přepravovaných zdravotníků na hraně.Dále kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) prosazuje bezplatné očkování cizinců a podávání vakcín studentům přímo v kampusech a na fakultách.Otázka protilátekZásadní změnu může nová vláda přinést v otázce bezinfekčnosti po prodělaném covidu-19, kterou chtějí prodloužit až na jeden rok. Přítomnost protilátek by mohla nově sloužit jako oficiální důkaz ochrany proti smrtelnému viru. Lidé by se na protilátky podle Svobody měli testovat nejméně jednou měsíčně. Nicméně, Prymula se postavil i proti tomuto nápadu.Podobného názoru je i Smejkal. „Pokud měl někdo bezpříznakový průběh covidu, tak mu protilátky rok nevydrží,“ řekl pro Lidovky.cz.Covid dusí ČeskoMezitím data ministerstva zdravotnictví ukazují, že se epidemická situace v Česku týden od týdne zhoršuje. Během čtvrtka laboratoře odhalily 3683 nakažených, což je více než dvojnásobný počet oproti minulému týdnu. Tak vysoký počet nově nakažených byl naposledy zaznamenán na konci dubna. Roste i reprodukční číslo, které dosahuje hodnoty 1,79 – nejvíce od začátku loňského října.Roste i počet hospitalizovaných s covidem-19. V nemocnicích je nyní 771 pacientů, což je nejvyšší počet od 25. května. Ve vážném stavu je 119 lidí. Přibývá i úmrtí. Za uplynulý týden zemřelo 58 lidí s covidem-19, zatímco za celé září to bylo 44 úmrtí a za srpen 27.Nicméně, po útlumu v posledních měsících, kdy byla epidemie na ústupu, opět vzrostl počet zájemců o očkování. Za týden přibylo podaných dávek o více než 60 %. Především se jedná o podání třetí dávky. Roste ale i počet aplikovaných prvních dávek. Ukončené očkování má nyní zhruba šest milionů osob. Třetí dávku již obdrželo 90 tisíc lidí.Nová vládní opatřeníKvůli startu nové vlny pandemie vláda tento týden schválila nová opatření. Od 1. listopadu personál restaurací a provozovatelů klubů bude muset kontrolovat testy či očkování zákazníků. Zkrátí se i platnost PCR testů ze sedmi dnů na 72 hodin a u antigenních testů na 24 hodin.Dále skončí proplácení preventivních testů, přičemž hradit se z veřejného zdravotního pojištění budou jen ty, které doporučí lékař. Hrazení preventivních testů na covid však stále bude platit pro děti do 18 let, lidi s očkováním proti covidu a lidi s kontradikcemi.Od 25. října budou ve všech vnitřních prostorách a na hromadných akcích uvnitř povinné respirátory, a to bez ohledu na počet účastníků. Ochrana dýchacích cest bude povinná i na pracovištích, pokud tam nebude pracovník sám.Nicméně dochází i k částečnému uvolnění opatření. Od příštího týdne bude zkrácena doba karantény kontaktů nakažených lidí na sedm dní, pokud bude ukončena negativním PCR testem. Děti do 12 let nebudou muset nově prokazovat bezinfekčnost. Dosud musely mít test nebo potvrzení o prodělání covidu.Ve čtvrtek se ministři zdravotnictví a školství Adam Vojtěch a Robert Plaga (oba za ANO) dohodli, že neočkovaní učitelé budou muset během výuky mít na sobě respirátor. Toto opatření nebude platit pro žáky. Nicméně v okresech s týdenním výskytem nákazy vyšší než 300 případů na 100 tisíc obyvatel se neočkovaní žáci budou po podzimních prázdninách testovat na koronavirus. Plošné testování na školách zaváděno nebude.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211021/vojtech-a-plaga-se-dohodli-na-novych-opatrenich-pro-neockovane-ucitele-a-zaky-16251101.html

https://cz.sputniknews.com/20211017/lekari-upozornili-ze-nektere-popularni-vitaminy-mohou-zpusobit-rakovinu-16202728.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, spolu, koronavirus