Policie znovu stíhá exposlance Volného a Roznera. Po neobhájení mandátu ztratili imunitu

Bývalí poslanci Lubomír Volný (Volný blok) a Miloslav Rozner (SPD) budou znovu čelit policejnímu vyšetřování kvůli svým výrokům. Informovala o tom ČT s... 22.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-22T17:56+0200

2021-10-22T17:56+0200

2021-10-22T17:56+0200

policie

andrej babiš

trestní stíhání

poslanecká sněmovna

spd

lubomír volný

imunita

agrofert a čapí hnízdo. kauzy andreje babiše

Volného policie podezírá ze šíření poplašné zprávy v souvislosti s příspěvkem na sociální síti o léku ivermektin. Volný propagoval ivermektin k léčbě covidu-19. V příspěvku tvrdil, že se chystá spiknutí, jehož cílem je diskreditace léku prostřednictvím zabití pacientů.V návaznosti na to policisté v březnu uvedli, že si Volného předvolají k výslechu, v květnu pak požádali Poslaneckou sněmovnu o jeho vydání k trestnímu stíhání. Sněmovna o žádosti do voleb nerozhodla, byť mandátový a imunitní výbor v červnu jeho vydání ke stíhání doporučil.Volný tvrdil, že chce být vydán, aby, jak uvedl, „všechna pravdivá data o ivermektinu zazněla ve veřejném prostoru v průběhu mé obhajoby u soudu“.Bývalého poslance SPD Miloslava Roznera, kterému stejně jako Volnému voliči nedopřáli na začátku října návrat do dolní komory parlamentu, chtěla policie stíhat již před dvěma lety kvůli jeho výrokům o někdejším romském koncentračním táboře v Letech u Písku.Rozner tábor označil za „neexistující pseudokoncentrák“, když kritizoval záměr tehdejší vlády složené z ANO, ČSSD a KDU-ČSL odkoupit vepřín, který stojí v místě tábora.Následně tvrdil, že jeho slova neměla zpochybnit utrpení lidí v táboře za druhé světové války, ale mířila na vynaložení obrovských a nepřiměřených financí na vybudování památníku obětem.Poslanci Roznera tehdy odmítli k trestnímu stíhání vydat. Nyní již policii nic nebrání. Exposlance SPD podezírají z popírání, ze zpochybňování, schvalování a z ospravedlňování genocidy.Babiš, Svoboda a Maříková získali novou imunituNaopak tři poslanci mandát v letošních volbách obhájili a policie by tak měla znovu žádat o jejich vydání.Už potřetí tak policie bude žádat Sněmovnu o vydání šéfa hnutí ANO Andreje Babiše kvůli kauze Čapí hnízdo. V minulosti Sněmovna už dvakrát detektivům vyhověla. Policisté musí o vydání žádat v každém případě, bez souhlasu dolní komory Parlamentu nemohou případ uzavřít.Bývalého pražského primátora Bohuslava Svobodu (ODS) poslanci nevydali v případu městské karty Opencard. Policisté neuspěli ani se žádostí o vydání zákonodárkyně SPD Karly Maříkové, která na sociální síti přirovnala migranty k invazivním druhům rostlin a zvířat, jimž by měl být zakázán vstup do Evropské unie.

