Polského premiéra v Evropském parlamentu požádali, aby nedělal Putinovi radost

Projev polského premiéra Mateusze Morawieckého v Evropském parlamentu, v němž obvinil EU z vydírání Varšavy ve sporu o soudní reformě, byl přerušen zmínkou o... 22.10.2021, Sputnik Česká republika

Morawiecki promluvil o vydírání a hrozbách Polsku ze strany některých politiků poté, co Ústavní soud této země uznal prioritu národního práva nad evropským. „Odmítám jazyk hrozeb a vydírání,“ dodal Morawiecki.Nicméně, mnozí členové Evropského parlamentu přijali slova polského premiéra negativně. Předseda Evropské lidové strany (EPP) Manfred Weber poukázal na to, že projev Morawieckého šíří rozkol a nesváry v EU.V říjnu přijal Ústavní soud Polska rozhodnutí, podle něhož národní zákonodárství musí mít v některých případech prioritu před zákony Evropské unie. Soud se mj. usnesl, že ustanovení Smlouvy o Evropské unii týkající se respektování lidské důstojnosti, svobody, demokracie, priority práva a rovnosti, a také jurisdikce Evropského soudu odporují polské ústavě.Francie zvažuje uvalení finančních sankcí vůči PolskuVčera jsme informovali, že Francie může s ohledem na rozhodnutí Varšavy ohledně nadřazenosti ústavy nad předpisy EU uvalit na Polsko sankce, a to včetně těch finančních. Uvedl to francouzský státní tajemník pro evropské záležitosti Clément Beaune.„Evropa je svrchovaná, kolektivní volba. Nikdo nikoho nenutí vstoupit do Evropské unie. Můžete z ní vystoupit, jak jsme viděli na příkladu brexitu,“ dodal.Beaune zároveň nevěří, že Polsko chce opustit Evropskou unii. Dodal, že na summitu hlav států a předsedů vlád EU, který začíná ve čtvrtek, nebude o Polsku přijato žádné konkrétní rozhodnutí. Podotkl však, že v budoucnu může být zahájeno řízení o uvalení sankcí, pokud Polsko v příštích měsících nezmění svůj postoj.

