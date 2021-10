https://cz.sputniknews.com/20211022/povede-se-cr-a-sk-prosadit-jadro-ek-energetiku-klasifikuje-dle-politickych-postoju-tvrdi-experti-16254105.html

Povede se ČR a SK prosadit jádro? EK energetiku klasifikuje dle politických postojů, tvrdí experti

Česká republika, Slovensko a osm dalších zemí EU vydaly společné prohlášení o jaderném společenství. Cílem je zařadit jádro do nízkouhlíkových zdrojů energie...

Společný postup iniciovala Česká republika a Francie, která ji vystřídá v předsednictví v Radě Evropské unie, a to již od července příštího roku. Počínání koordinuje francouzský ministr hospodářství, financí a obnovy Bruno Le Maire. Dle dokumentu zveřejněného 11. října deset států, včetně Polska, Maďarska, Chorvatska a Bulharska, bude prosazovat zařazení jádra do společného klasifikačního systému taxonomie, podporujícího investice pro udržitelný růst.Dokument poukazuje, že jaderná energie je nezbytná pro úspěch v boji proti klimatickým změnám, a že je také „páteří bezuhlíkové evropské energetické soustavy“. Evropská komise dosud oficiálně neuznává přínos jaderných zdrojů v dekarbonizaci, a to navzdory tomu, že bezpečnost a spolehlivost tohoto typu energetiky sčítá přes 60 let a je provazována ve 14 evropských státech. V roce 2019 na summitu EU premiér České republiky Andrej Babiš prosazoval jadernou energetiku jako cestu ke klimatické neutralitě. Jeho kolega a bývalý premiér Slovenska Igor Matovič se minulý rok také zmiňoval o nutnosti vytvořit alianci jaderných zemí.Současný postup deseti krajin kladně hodnotí dva odborníci, jaderný fyzik a vysokoškolský profesor Vladimír Wagner a expert na jadernou bezpečnost a projektování systémů JE Peter Líška.Dle slov mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) Štěpánky Filipové je jaderná energetika podmínkou vítězství v klimatickém boji Evropy. Dle jejích slov je jádro spolehlivým zdrojem pro zajištění nízkouhlíkové budoucnosti. Proč podle Vás evropští zákonodárci zatím nezahrnuli jadernou energetiku do nízkoemisních energetických zdrojů?V. Wagner: Problémem je, že v názoru na využití jaderných zdrojů jsou státy Evropské unie dramaticky rozdělené. Hlavně zelená aktivistická hnutí mají postoj k jaderné energetice velice vyhraněný a záporný. A tato hnutí jsou velice aktivní a politiku a postoj v Evropském parlamentu velice silně ovlivňují. Zároveň je vytvářená taxonomie do značné míry formována na základě ideologických a politických postojů, a často nereflektuje přírodovědeckou a technickou realitu. Výsledek je pak dán spíše intenzitou politického a ideologického střetu než reálnými technologickými vlastnostmi konkrétních zdrojů. Kromě jaderných zdrojů může jako příklad výsledku takového přístupu sloužit i zařazení masivního spalování biomasy dovážené na velké vzdálenosti pro účely produkce elektřiny k čistým zdrojům v taxonomii. V reálu se však jedná spíše o environmentální zločin.P. Líška: Evropská komise (EK) stále nezařadila jadernou energetiku mezi zdroje, které by mohly využívat udržitelné financování v rámci tzv. taxonomie, tak jak to mohou využívat větrné nebo fotovoltaické zdroje. Neudělali to přesto, že Spojené výzkumné středisko Evropské komise (JRC) po více než roční práci konstatovalo, že jaderná energetika nemá o nic horší dopad na životní prostředí, než jiné zdroje již zařazené mezi zvýhodněné zdroje. Důvod je pravděpodobně ideologický, žádné jiné důvody neexistují. EK uznává, že jaderná energetika je nízkouhlíkový zdroj, ale nechce mu přiznat výhody (lepší podmínky při financování atd.). Je to skutečně neuvěřitelné, že ani pod tíhou důkazů velká část politiků v EU není ochotna přiznat svůj omyl ve věci zařazení jaderné energetiky.Osm dalších evropských států plánuje tuto myšlenku podpořit, a to včetně Slovenska. Jakou prognózu v tomto záměru spojenectví dáváte? Na čem bude úspěch spojenců nejvíc záležet?V. Wagner: Společný jednotný postup je v tomto případě klíčový a jsem za tuto iniciativu vděčný. Česko by ji mělo maximálně podpořit. Přichází také ve velmi vhodnou dobu, kdy se velice jasně ukazuje, že cesta Evropské unie k nízkoemisnímu nemůže být postavena čistě na obnovitelných zdrojích bez využití jaderných elektráren. Vývoj v energetice, nejen v Německu, během současné zimy a v nejbližších letech pravděpodobně povede u velké části společnosti ke změně postoje k jaderné energetice. Úspěch spojenectví bude záviset na jasné podpoře jaderné energetiky a budování nových jaderných reaktorů u každého jeho člena. Bude tak důležité, aby se nová politická reprezentace u nás jasně za jádro postavila.P. Líška: Deset evropských zemí se správně rozhodlo, že už nebudou mlčet, neboť situace v elektroenergetice je vážná a bez jádra není možné udržet stabilitu elektrických sítí v Evropě, ledaže by byly jaderné elektrárny nahrazeny fosilními zdroji, to, co se vlastně děje v Německu. Šance na úspěch je velká, neboť jedině politici mohou změnit přístup EK k jádru a asi Francie došla k názoru, že samotná tento boj nevyhraje a šance je právě ve spojenectví. Myslím, že bude prolomeno váhání EK a taxonomie zahrne velmi brzy i jadernou energetiku.Pokud vezmeme v potaz rostoucí ceny za energie a zvyšující se poptávku po elektřině, stává se jádro garancí stabilní energetické bezpečnosti jednotlivých států? Jak by se dalo přesvědčit odpůrce tohoto typu zdroje v jeho vysoké technické bezpečnosti?V. Wagner: Právě současná situace nejen v Evropě ukazuje, jak důležitý je realisticky postavený rozmanitý energetický mix. Jaderná energie pak může být jeho klíčovou komponentou. Právě třeba srovnání současné situace ve Francii a v Německu prokazuje výhodu využití jaderné energie v kombinaci s obnovitelnými zdroji při přechodu k nízkoemisnímu mixu, který zajistí stabilitu a bezpečnost dodávek elektřiny. Jaderná energetika je řadu desetiletí hlavním zdrojem nízkoemisní elektřiny v Evropské unii. I v současné době dodává bezpečně a spolehlivě téměř polovinu nízkoemisní elektřiny. Bezpečnost reaktorů je pod velmi pečlivou kontrolou a neustále se zlepšuje. Současné nové reaktory III. generace jsou technologicky a bezpečnostně na vrcholu.P. Líška: Je třeba mluvit otevřeně o nehodách v Černobylu a ve Fukušimě a ukázat, že ani takto velké nehody neměly katastrofické účinky na zdraví lidí, nebát se mluvit o účincích radiace na zdraví a život člověka. Je jasné, že ideology „tzv. Zelených“ nepřesvědčí nikdo a nic, ale jde o většinu normálních lidí a politiků, které je třeba přesvědčit. Není potřeba se bát mluvit o principiálních nedostatcích větrné a sluneční energie, které jsou silně závislé na počasí ročního období apod., že při jejich využívání bude společnost často téměř bez elekřiny a co by to znamenalo pro život lidí.Existují podle Vás nyní vhodné alternativní řešení jádra, realizovatelné v krátkém časovém horizontu a za podobných/srovnatelných nákladů?V. Wagner: Pokud chceme přejít k nízkoemisní energetice v regionu s nedostatečným potenciálem vodní energie, tak alternativa v oblasti stabilních zdrojů pracujících nezávisle na počasí a umožňující regulaci sítě není. Existují tak pouze dvě alternativy použitelné pro kombinaci s obnovitelnými zdroji. První je využití plynových zdrojů. Zde však jde o fosilní řešení, které má při započtení úniků skleníkových plynů při těžbě a dopravě zemního plynu emise skleníkových plynů srovnatelné s využíváním uhlí. Druhou je pak využití jaderných reaktorů. Realizace jaderných bloků není rychlou záležitostí, i když třeba u reaktorů budovaných ve větším počtu se dostává doba výstavby pod deset let a postupně se přibližuje k pěti. Jde o reaktory čínské, ruské a korejské, kde se realizuje kontinuální výstavba. Jaderný blok je velkou investicí, proto jsou náklady na jeho pořízení citlivé na cenu peněz a pojištění. Pokud se vybere vhodný finanční model, je cena elektřiny z jaderného zdroje srovnatelná i nižší než z ostatních zdrojů. Jde však o investici s dlouhou životností, která u reaktorů III. generace přesahuje šedesát let, a to je třeba reflektovat.P. Líška: Ani při maximálním optimismu v současnosti neexistuje nic, co by lidstvu poskytlo potřebné množství elektřiny během 24 hod, 365 dní. Je zcela bezprecendentní, pokud člen EK prohlásí, že současný nárůst cen je proto, že málo využíváme „zelené“ zdroje. To svědčí o nezpůsobilosti členů EK pro oblast energetiky. Německu vděčíme za to, že nám dává do rukou údaje o negativech při velkém nasazení „zelených“ zdrojů. Jen poměr mezi výrobou elektřiny ze slunce a větru v Německu při srovnání měsíců červen a listopad je 8:1.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

