„Devět miliard metrů krychlových, především americké, no a blízkovýchodní společnosti vzaly z evropského trhu a přesměrovaly je do Latinské Ameriky a Asie ... Deficit na evropském trhu by mohl činit zhruba 70 miliard metrů krychlových, což je hodně. Co s tím má společného Rusko? Je to výsledek ekonomické politiky Evropské komise. Rusko, včetně Gazpromu, zvýšilo dodávky,“ dodal prezident.