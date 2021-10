https://cz.sputniknews.com/20211022/schneider-o-deni-kolem-zemanova-podpisu-necivilizovana-horda-cuckaru-nema-tuseni-o-tom-co-je-hanba-16255786.html

Schneider o dění kolem Zemanova podpisu: Necivilizovaná horda čučkařů nemá tušení o tom, co je hanba

Schneider o dění kolem Zemanova podpisu: Necivilizovaná horda čučkařů nemá tušení o tom, co je hanba

Bezpečnostní analytik Jan Schneider v komentáři pro Prvnizpravy.cz zaměřil svou pozornost na události kolem hospitalizace prezidenta republiky Miloše Zemana... 22.10.2021, Sputnik Česká republika

Schneidera totiž velice překvapilo, že po oznámení předsedy Sněmovny Radka Vondráčka, že Zeman podepsal v nemocnici ústavní akt pro svolání nové Poslanecké sněmovny, se hned objevily hlasy, které začaly zuřivě popírat, že tomu tak skutečně bylo. „Člověk by z těch goebbelsovsky opakovaných tvrzení, která neobsahovala žádný argument, skoro zapochyboval i o existenci samotné Ústřední vojenské nemocnice,“ poznamenal Schneider.Útoky ovšem nabývaly podle analytika nejen na agresivitě, ale i na sprostotě, což nakonec přimělo Vondráčka prokázat pravost Zemanova podpisu zveřejněním videozáznamu z nemocnice.Žádné ticho k lítosti analytika nezavládlo, neboť události v Česku se dnes odehrávají podle něj v souladu s pravidly vedení hybridní války, podle kterých se pochybnosti mají vznášet do té doby, až nebude dosažen sledovaný cíl. Nevadí prý přitom, že v roli takového zpochybňovače teď aktivně vystupuje veřejnoprávní Česká televize.„Diváci sice vidí důkaz, ale ta zavilost vůči všemu „hradnímu“ z vyjádření České televize přímo kape jak omastek ze špekáčku. Česká televize se chová přesně podle výroku slavného komika Groucho Marxe: „Paní, přece byste nevěřila svým očím více než tomu, co vám povídám?!“ Je tu ale jeden rozdíl – Groucho Marx byl komik. Česká televize by komickou být neměla, ale podle zákona musí být objektivní a nezaujatou veřejnoprávní institucí, už jen proto, že stojí koncesionáře miliardy korun,“ tvrdí Schneider.Česká televize si za ty peníze, co české občany stojí, ani neumí podle něj sjednat skutečného znalce.„Nu, kdyby Česká televize opravdu nezkoušela z této situace vymačkat nemožné, a kdyby se chovala profesionálně, rychle by našla nějakého profesionála, který by televizním „investigativcům“ vysvětlil, když to k jejich nekonečné hanbě nevědí, že ručně dopisovaná číslovka dne v datu na důležitých úředních dokumentech je celosvětově zavedeným administrativním zvykem,“ vysvětlil analytik.Ovšem nejen Česká televize provádí podle Schneidera veřejnou sebehanbu, dělají to prý i někteří senátoři.„Jejich urputné protizemanovské tažení dokonce podněcuje myšlenky na to, zda by sami neměli být podrobeni odbornému vyšetření, zda jsou schopni vykonávat senátorský mandát v souladu s ústavou předepsaným slibem, v němž slíbili věrnost České republice, že budou zachovávat její Ústavu a zákony a na svou čest ještě slíbili, že svůj mandát budou vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí,“ poznamenává Schneider.Odbornému vyšetření by totiž podle něj měl být podroben zejména senátor Pavel Fischer, jenž prý rozhodně nejedná v zájmu lidu.Podle analytika to vypadá tak, že senátor Fischer vůbec nechápe smysl věcí.„Jeho mysl povrchně ulpívá jen na vnějších okolnostech, které jsou pro něj z ústavního hlediska zřejmě podstatnější než samotný obsah zdokumentovaného jednání. Anebo to chápe, a jen ze sebe dělá ťulpase, mamlase a mrťafu, čímž rozhodně nedělá sobě ani Senátu čest,“ končí komentář Jan Schneider.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

