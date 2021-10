https://cz.sputniknews.com/20211022/skoda-stavi-do-popredi-elektrovozy-kvuli-emisnim-limitum-vyroba-klasickych-vozu-vazne-dal-16258280.html

Škoda staví do popředí elektrovozy kvůli emisním limitům. Výroba klasických vozů vázne dál

Škoda staví do popředí elektrovozy kvůli emisním limitům. Výroba klasických vozů vázne dál

Automobilový průmysl to nyní nemá lehké. Svět kvůli chybějícím čipům zažívá výpadek ve výrobě aut a nepříjemná situace postihla i tuzemskou automobilku Škoda... 22.10.2021

Ve světě chybí čipy a výroba aut se tak na chvíli pozastavila. Česká automobilka se rozhodla pro razantní krok a zastavila výrobu nových vozů do doby, dokud se jí nepodaří dodávky čipů vyřešit. Dochází proto ke značnému zpoždění dodávky vozů a čekací doba se může protáhnout až na několik měsíců.V současné chvíli se však může jednou z nejkratších dob dodání pochlubit elektrický vůz Enyaq iV (dva měsíce), který je nyní ve Škodě spolu s novou Fabií prioritou. Dlouho si však zájemci počkají na oblíbenou Octavii nebo Kodiaq (okolo devíti měsíců). Vázne také výroba Octavií se spalovacími motory, které budou k mání až v polovině příštího roku.Pokud však srovnáme poptávku po elektrickémSUV Enyaq iV se SUV Kodiaq, je zde patrný velký nepoměr. V Česku sice o elektrický vůz velký zájem není, alev ostatních zemích se těšívyšší poptávce.Škoda přesto potvrzuje, že model Enyaq je nyní pro ně společně s novou Fabií prioritou. Dříve to uvedl šéf společnosti Thomas Schäfer a jeho slova následně potvrdil také Jína.Důvodem je, že se automobilky musí vyrovnat s přísnou evropskou emisní normou, s jejíž pomocí EU automobilky nutí do snižování emisí. Pokud to nedodrží a nevyrobí daný podíl elektromobilů, musí platit velké pokuty. Jde o tzv. uhlíkovoudaň.Vzhledem k tomu, že mají výrobci autv rámci své nabídky určený průměr emisí oxidu uhličitého, do kterého se musí vejít, upřednostňují automobily na elektřinu. Zmiňme, že pokud jde o limity, výpočet vychází z emisního průměru a každý gram navíc vypuštěný nad limit znamená pokutu 95 eur za auto.Škoda Auto však ujišťuje, že přednostně nevyužívá čipy do svého elektrického vozu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

