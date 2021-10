https://cz.sputniknews.com/20211022/spravedlnost-na-slovensku-umira-blahu-sokovalo-skandalni-rozhodnuti-policie-16263498.html

Spravedlnost na Slovensku umírá. Blahu šokovalo skandální rozhodnutí policie

Spravedlnost na Slovensku umírá. Blahu šokovalo skandální rozhodnutí policie

Slovenský opoziční poslanec a místopředseda strany Směr-SD Ľuboš Blaha dnes dostal od policie usnesení, ve kterém mu zamítli jeho trestní oznámení na redaktora... 22.10.2021, Sputnik Česká republika

Policie totiž zamítla stíhání novináře jen proto, že je jeho článek s hanlivými výrazy na adresu odmítačů vakcíny přístupný pouze s předplatným a široká veřejnost k němu tedy neměla přístup. Blaha však považuje takové zdůvodnění za skandální.Vidět takový dvojí metr ze strany policie je podle něj přímo strašidelné. Ještě horší je ale podle Blahy to, že policii uniká to, čím by se opravdu měla zabývat.Policisté by tedy podle něj měli spíše řešit Čaputovou, než Tarabu. A určitě by neměli nechávat novináře beztrestně nadávat lidem do dobytku a vepřů.Usnesení „Hamranových chlapců“ je podle Blahy jasným důkazem, že je policie na Slovensku zpolitizovaná.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

