„Stále dělo velkého kalibru.“ Sexbomba Bendová vystavila ženské zbraně a nadchla své sledující

Bendová ráda své fanoušky provokuje odhalenými a velmi vyzývavými snímky. Má totiž postavu, za kterou se rozhodně nemusí stydět. Navíc ji na kráse přidává také její dekolt, který moc rádi obdivují zejména pánové. A ty potěšila i tentokrát. Oblékla na sebe totiž bílé tílko, koženou bundu s cvočky, do rukou vzala řetězy a nasadila svůdný pohled.Ještě než ji ale lidé začali zahrnovat lichotkami, mnozí psali, že se jim na ní líbí zejména to, že si nic nehraje a umí ukázat kromě nastrojených fotografií také realitu.A pak se již roztrhl pytel s lichotkami. Lidé psali, že je fakt krásná ženská a naprostá bohyně. „Jsi brutální,“ dodávali pak.Pár fanoušků ji označilo za sexy maminu nebo hotovou tygřici. „Luxusní fotka,“ znělo také.Když přišla řeč na její outfit, pár lidí ji přirovnávalo k domině. A co se týče přirovnání, ozvalo se ještě jedno srovnání, tentokrát s americkou herečkou.„Hmm, tak tady je nabito,“ podotýkali někteří a další je doplňovali: „Stále dělo velkého kalibru.“Alice BendováAlice Bendová je česká modelka, herečka a moderátorka. V rozhovorech si často stěžuje, že musí věnovat svému tělu velkou pozornost, aby po dvou dětech neztloustla, ale i přesto patří Bendová k nejvíce sexy českým herečkám, na které čas zřejmě neplatí.Pokud jde o její osobní život, v roce 2004 se provdala za hokejistu Václava Bendu, se kterým má dvě děti. Po třináctiletém soužití se ale manželství nakonec rozpadlo. Nyní je partnerem herečky Michal Topol.Zahrála si ve známých českých filmech jako Báječná léta pod psa, Duše jako kaviár, Všechno nejlepší!, Sametoví vrazi atd. Diváci ji mohou znát také ze seriálů Rodinná pouta, Velmi křehké vztahy a další.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

