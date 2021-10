https://cz.sputniknews.com/20211022/univerzitu-karlovu-poprve-v-historii-povede-zena-co-rekla-lekarka-milena-kralickova-po-zvoleni-16258102.html

Univerzitu Karlovu poprvé v historii povede žena. Co řekla lékařka Milena Králíčková po zvolení?

Univerzitu Karlovu poprvé v historii povede žena. Co řekla lékařka Milena Králíčková po zvolení?

Rektorkou nejstarší a největší české vysoké školy byla dnes zvolena dosavadní prorektorka Milena Králíčková. Od akademického senátu získala 55 hlasů od... 22.10.2021

Dosavadní rektor Tomáš Zima skončí v lednu po osmi letech. Králíčková ve volbě porazila jediného protikandidáta, kterým byl bývalý děkan Filozofické fakulty UK a aktuálně náměstek ředitele Národního muzea Michal Stehlík. Králíčková uspěla hned v prvním kole volby. Ke zvolení potřebovala nadpoloviční většinu hlasů všech členů akademického senátu, kterých je 70. Stehlík získal 14 hlasů.Devětačtyřicetiletá Králíčková vystudovala všeobecné lékařství na Lékařské fakultě UK v Plzni, kde od roku 2011 vede Ústav histologie a embryologie. Od roku 2014 je na UK prorektorkou pro studijní záležitosti. Od roku 2019 se stala jednou z vůdčích osobností evropské univerzitní aliance 4EU+, jež koordinuje pařížská Sorbonna a tvoří ji kromě Univerzity Karlovy též univerzity z Heidelbergu, Kodaně, Milána a Varšavy. Je mimo jiné i ambasadorkou Fulbrightovy komise.„Dovolte mi v první řadě pogratulovat panu profesorovi Stehlíkovi za férovou a korektní kampaň. Pevně věřím, že všichni společně budeme pracovat pro blaho Univerzity Karlovy. Před sto dvaceti lety začínaly ženy studovat v Čechách na vysokých školách. Dnes je to tak, že ženy tu na některých oborech převažují. Nesmírně si vážím vaší důvěry a věřím, že ji nezklamu. Děkuji všem kolegům, kteří mi pomáhali. Děkuji za podporu a spolupráci. A úplně na závěr děkuji své rodině, svému manželovi a dcerám, bez nich bych tu dnes nestála,“ řekla ve svém projevu nově zvolená rektorka, profesorka Milena Králíčková.Digitální a zelená transformaceMezi své klíčové úkoly Králíčková řadí modernizaci informačních systémů, digitalizaci univerzity a větší důraz na ekologii.Podporuje také rozsáhlejší spolupráci mezi jednotlivými fakultami a posílení role univerzity ve veřejném životě. A klade i důraz na větší mezinárodní spolupráci a přiblížení se prestižním zahraničním univerzitám.Novou rektorku ovšem čeká i vedení rozsáhlých investic, které se již dlouho chystají. Největším z projektů je plánovaná výstavba univerzitního kampusu na pražském Albertově, který by měl vyjít na téměř osm miliard korun a být hotov do konce roku 2025. Vysokým školám bude také umožněno zapojení do čerpání dotací z Národního plánu obnovy, který má pomocí evropských peněz restartovat a modernizovat ekonomiku po koronavirové krizi.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

