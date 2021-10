https://cz.sputniknews.com/20211022/v-tichomorske-casti-arktidy-se-poprve-po-20-letech-ochladilo-16252149.html

V tichomořské části Arktidy se poprvé po 20 letech ochladilo

K tomuto závěru došli vědci studiem chování mrožů, kteří kvůli teplotním změnám museli hledat místa na břehu, což je pro ně neobvyklé. Nyní se zvířatům podařilo vrátit se na led.Uvádí, že během posledních 20 let museli mroži plavat stovky kilometrů od pobřežních hnízd, aby se uživili. Míst s vysokou hustotou měkkýšů a červů je málo, a aby se tam dostali, museli vynaložit energii.Uvedl také, že letos led unášel lední medvědy na východ více než obvykle - do míst, kde je dříve viděli jen zřídka. Vědec se domnívá, že situace s letošním ochlazením na pobřeží Čukotky je náhodná a celkový trend oteplování se vrátí.V takovém případě se podle vědce výzkumné metody změní, protože v ledu budou zvířata hůře dostupná pro pozorování. Bude nutné použít dálkové sledování a ledoborce.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

