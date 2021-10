https://cz.sputniknews.com/20211022/vedci-zjistili-proc-se-zmensil-mozek-soucasneho-cloveka-16260756.html

Vědci zjistili, proč se zmenšil mozek současného člověka

Vědci zjistili, proč se zmenšil mozek současného člověka

Američtí vědci analyzovali 985 fosilních a současných lidských lebek a zjistili, že lidský mozek se dvakrát výrazně zvětšil - před 2,1 a 1,5 milionu let, a... 22.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-22T23:59+0200

2021-10-22T23:59+0200

2021-10-22T23:59+0200

zdraví

vědci

člověk

mozek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/292/99/2929963_0:68:3000:1756_1920x0_80_0_0_51ab2f1c1874e2ebb2c2debb001870a4.jpg

Vytvořením paralel s mravenci došli autoři k předpokladu, že ke zmenšení mozku došlo souběžně s přenosem řady funkcí do oblasti kolektivní mysli. Výsledky jsou publikovány v časopise Frontiers in Ecology and Evolution.Je dobře známo, že lidský mozek se během pleistocénu zvětšoval a poté se v holocénu nečekaně zmenšil. Přesný čas a důvody tohoto obratu byly dosud neznámé.„Překvapivým faktem je to, že náš mozek je menší ve srovnání s mozkem našich pleistocénských předků. Proč se náš mozek zmenšil, je pro antropology velkou záhadou,“ uvádí tisková zpráva slova jednoho z autorů článku, doktora Jeremy De Silvy z Dartmouth College.Během zkoumání rozměrů a struktury kolonií různých druhů mravenců a také fyziologie a využití energie na úrovni jednotlivců autoři zjistili, že mozky mravenců ve vysoce organizovaných koloniích jsou menší ve vztahu k velikosti těla než v málo organizovaných komunitách.Mozek je nejsložitější a energeticky nejnáročnější orgán. Autoři se domnívají, že v sociálních skupinách mravenců, kde existuje jasné rozdělení odpovědností a rozhodování se přenáší na úroveň kolektivní inteligence, se mozek hmyzu zmenšil, aby se stal energeticky efektivnějším.Přestože se mravenčí a lidská společenství v mnoha ohledech liší, vědci se domnívají, že mají společné sociální rysy, jako je skupinové rozhodování, dělba práce a společná výroba potravin. Tyto rysy však nebyly vždy pro lidi charakteristické, ale vznikaly přibližně na přelomu pleistocénu a holocénu, kdy naši předkové přešli z rodové do kmenové sociální struktury. V té době došlo ke změně velikosti mozku.Autoři se domnívají, že za úspěchem výzkumu stojí fakt, že se na něm podíleli odborníci z různých oblastí.Vědci předpokládají, že v budoucnu může rostoucí externalizace znalostí, vyžadující stále menší množství energie k individuálnímu ukládání velkého množství informací, vést k dalšímu zmenšování mozku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211021/odbornik-na-vyzivu-upozornil-na-produkt-ktery-zabiji-lidsky-mozek-16234733.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vědci, člověk, mozek