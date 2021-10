https://cz.sputniknews.com/20211022/vic-sexy-uz-to-byt-nemuze-decastelo-ukazala-napechovany-dekolt-ve-spodnim-pradle-16244839.html

„Víc sexy už to být nemůže.“ Decastelo ukázala napěchovaný dekolt ve spodním prádle

Herečka Eva Decastelo opět na fanoušky vytasila své ženské zbraně. A vypadá to, že se vyplatilo. Poté, co se jim předvedla ve spodním prádle, se komentáře... 22.10.2021, Sputnik Česká republika

Decastelo se ani ve svém věku nebojí spolupracovat se značkou spodního prádla, a následně se předvést veřejnosti ve své kráse. Na Instagramu se totiž podělilo jak o krátké video, tak pár fotografií, na nichž je pouze v negližé. A bylo horko…Více než reklama ale její fanoušky, zejména pak pány, zajímalo její luxusní tělo. V prádle totiž všechny její křivky krásně vynikly.A ozvala se také herečka Tereza Brodská: „Joooo.“ Ze známých osobností si neodpustil komentář ani slovenský herec Maroš Kramár. „Sluší ti to moc,“ vzkázal své kolegyni.Nicméně, lichotky se hrnuly jedna za druhou. Velká část z nich přitom uváděla,že je Eva nádherná, luxusní a překrásná žena.Podobný názor přitom zastávali i jiní: „Jste překrásná a proklatě sexy.“Pár lidí ji onzačilo za „dechberoucí bohyni“ a někteří se vyslovili v tom smyslu, žeje její outfit velmi svůdný.Dámy se pak na takový skvost nemohly ani podívat: „Evo, moje nervy!“Zato pánové byli z příspěvku nadšeni. Jeden z mužů dokonce přiznal, že závidí Evinému manželovi.„Víc sexy už to být nemůže,“ stálo v další reakci.Eva DecasteloEva Decastelo, rodným jménem Aichmajerová, je česká herečka, modelka a moderátorka. Od svých 14 let se začala věnovat modelingu a natáčení reklam. Během střední školy pak poprvé odjela do Spojených států, nikoliv však jen za prací, ale především kvůli poznávání jiné kultury, jazyka a cestování.Jako herečka se objevila především v zahraničních filmech. Nějakou dobu se dokonce živila i jako pornoherečka. Sama Decastelo ale říká, že to byl asi jen jeden rok v USA. Během své moderátorské kariéry moderovala pořad na TV Nova Snídaně s Novou a reality show Big Brother.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

