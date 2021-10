https://cz.sputniknews.com/20211022/zavery-summitu-v-bruselu-babis-hovori-o-vitezstvi-ale-podle-fialy-nemuze-byt-o-uspechu-rec-16256286.html

Závěry summitu v Bruselu: Babiš hovoří o vítězství, ale podle Fialy nemůže být o úspěchu řeč

Premiér Andrej Babiš se vyjádřil ke čtvrtečním závěrům summitu lídrů EU, na němž se on sám snažil nastolit zejména otázku rostoucích cen energií, což v... 22.10.2021, Sputnik Česká republika

O tom, jak summit probíhal, informoval předseda české vlády na svém twitterovém účtu. Tam v krátkosti nastínil, že jednání a závěry summitu blokoval.V rozhovoru pro idnes.cz byl ale o něco sdílnější a prohlásil, že EK stále nechápe dopad emisních povolenek na ceny energií.Babiš si tak stojí za tím, že komise celý problém bagatelizuje. Dále zopakoval, že by zmiňované emisní povolenky neměli nakupovat spekulanti.Když premiér komentoval včerejší jednání, zmínil se také o Fransi Timmermansovi, který má představy o tom, že by emisní povolenky v budoucnu musely kupovat i jednotlivé domácnosti.Zmiňme tedy, že lídři EU přijali závěry v noci, přičemž velká část z nich nechtěla připustit příliš velké zásahy do trhu. Uvádí se, že do společného prohlášení byla nakonec zahrnuta výzva Evropské komisi, aby „prověřila fungování trhu s plynem a elektřinou, stejně jako ETS“, a to za pomoci evropského regulátora ESMA. Stejně tak lídři chtějí, aby EK vypracovala dlouhodobější opatření k zajištění „dostupných cen“ energie a snížení závislosti na jejím dovozu. Výše zmíněné tak Babiš označil za kompromis a „velký úspěch“ Česka.Důležité je ale říci, že dle Babiše bezprostředně k žádné změně pravidel nedojde. V současné chvíli se bude muset vyčkat na analýzu, s níž by komise měla být hotová do poloviny listopadu. Český premiér v této souvislosti navíc požaduje, aby emisní povolenky mohli kupovat jenom ti, kteří mají tu povinnost.Daný summit pokračuje i dnes,v pátek 22. října, a jeho tématem je migrace. Lídři budou diskutovat hlavně osituaci na hranicích unijních států s Běloruskem, odkud se do EU chtějí dostat tisíce lidí.Reakce Petra FialyNa slova Babiše reagoval šéf ODS Petr Fiala, který si myslí, že o úspěchu nemůže být řeč a že výsledek jes stejný jako vždy – tedy žádný.Vyzdvihl také, že Andrej Babiš jel do Bruselu se dvěma cíly, ale opět se nedobral šťastného konce.V závěru svého statusu ještě dodal, že nová vláda musí pracovat lépe.Pod příspěvkem se následně začaly objevovat komentáře, v nichž však někteří lidé Fialu usměrňovali.A i další uváděli, že se Fiala ozývá vcelku předčasně: „Pane Fiala, ještě jste nic nedokázal a jen kopete kolem sebe! Nebude to dlouho trvat a lidé zjistí,že jste zas další omyl s ODS, V ČELE!!“Další část uživatelů se ale za Fialu postavila a psala, že už se nemůže dočkat, až tam bude jezdit Fialaa ukáže všem, jak se to dělá lépe. A pustili se do Babiše.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

