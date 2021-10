https://cz.sputniknews.com/20211023/56leta-porizkova-zapozovala-v-posteli-uplne-naha-jste-inspirujici-jasaji-americti-fanousci-16258995.html

56letá Pořízková zapózovala v posteli úplně nahá. Jste inspirující, jásají američtí fanoušci

Americká supermodelka Pavlína Pořízková se čím dál tím více odhaluje. A nezastaví ji ani její věk. Není však divu. V 56 letech totiž stále vypadá skvostně a má... 23.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-23T07:22+0200

2021-10-23T07:22+0200

2021-10-23T07:22+0200

celebrity

instagram

fotografie

nahota

modelka

pavlína pořízková

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1178/20/11782017_0:27:1200:702_1920x0_80_0_0_88ea6ce45cfbdca01f07d256c2b5ed66.jpg

Na instagramovém profilu této krásky se objevil snímek, na kterém dotyčná leží úplně nahá v posteli. Její tělo přitom zakrývá jen obří peřina a Pořízková se provokativně dívá do fotoaparátu.Uvedla také, že je přesvědčena, že právě tohle je ten důvod, proč lidé v dnešní době žijí déle. „Krása a důvtip středního věku se rychle ztratí, pokud nebudete mít pohodlné místo pro odpočinek kostí,“ dodala.Zdá se však, že její sledující více zaujala samotná fotografie než její povídání o matracích. Mnohým totiž z pohledu na ni a její tělo došel dech.„Jednou diva, vždycky diva,“ psali Pavlíně její obdivovatelé.Kromě toho se v reakcích objevovalo, jak moc je krásná a jak neskutečně jí to sluší. Některé pohled na Pavlínu dokonce vykolejil natolik, že se jim o ní ještě následující noc zdálo.Jiné pak zajímalo, jaký šťastlivec měl tu možnost vyfotit tento snímek. Pavlína však překvapila a uvedla, že „mobil“.Nakonec řeč přišla i na zmiňované matrace. „Souhlasím. Spánek je zbraní úspěchu a dobrá matrace je klíčem k němu!“ poznamenal jeden fanoušek.Pavlína PořízkováPavlína Pořízková je americká supermodelka českého původu, která se stala nejmladší modelkou na obálce Sports Illustrated Swimsuit Issue. Pořízková se již dlouho vyjadřuje ke způsobu, jakým společnost diskutuje o stárnutí, a ke svému vlastnímu vývoji v oblasti fitness.Přestože je nyní aktivní život velkou součástí jejího života, řekla Elle, že když byla mladší a pracovala jako supermodelka, spoléhala se na „cigarety a špatnou stravu“. Poté, co se objevila v soutěži Dancing with the Stars a začala tančit, si uvědomila, že s pravidelným cvičením je šťastnější a zdravější. Nyní Pavlína cvičí téměř každý den.Modelka chodila se scenáristou Aaronem Sorkinem, ale před nedávnem oznámili rozchod. Pořízková a Sorkin spolu chodili několik měsíců a poprvé se spolu ukázali na předávání Oscarů. Scenárista byl její první partner po smrti manžela. Jejím manželem byl od roku 1989 Ric Ocasek, zpěvák rockové skupiny The Cars, s nímž má dva syny. V roce 2017 se rozvedli.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

2021

Zprávy

cs_CZ

instagram, fotografie, nahota, modelka, pavlína pořízková