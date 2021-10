https://cz.sputniknews.com/20211023/babis-se-vysmal-snaze-zbavit-se-zavislosti-na-ruskem-plynu-a-nastval-tim-ursulu-16274507.html

Babiš se vysmál snaze zbavit se závislosti na ruském plynu a naštval tím Ursulu

Babiš se vysmál snaze zbavit se závislosti na ruském plynu a naštval tím Ursulu

Portál Politico přinesl informace z nedávno proběhlé Evropské radě, které se za Českou republiku účastnil premiér Andrej Babiš. Ten měl vyzvat své evropské... 23.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-23T22:33+0200

2021-10-23T22:33+0200

2021-10-23T22:33+0200

česko

německo

eu

andrej babiš

politika

evropská rada

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/18/13097688_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_4b913faa84d17347fb91cb94884df933.jpg

„Český premiér Andrej Babiš vyzval své kolegy, aby se vzdali myšlenky, že by kdykoli v budoucnosti mohla skončit jejich závislost na Rusku jako velkém dodavateli plynu. „Zapomeňte na to, že budete někdy nezávislí na Rusku, to se nikdy nestane,“ řekl Babiš podle slov jednoho z diplomatů, který je obeznámen s obsahem konverzace,“ napsalo Politico.Portál dále uvádí, že český premiér během Evropské rady zmínil, že některé evropské země chybovaly, když kritizovaly rusko-německý projekt plynovodu Nord Stream 2. Měl také uvést, že Maďarsko se díky novému dlouhodobému kontraktu na 15 let, který uzavřelo s Ruskem, ocitá v lepší pozici než mnoho jiných zemí.„Babiš vyzval lídry, aby usilovali o podobné dlouhodobé kontrakty s Ruskem, což je krok, před nímž výslovně varovala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, když říkala, že podobné kontrakty by mohly potenciálně brzdit snahy o boj s klimatickými změnami a přechod na obnovitelné zdroje energie,“ píše Politico.Evropská radaO tom, co se odehrávalo na Evropské radě, sám premiér informoval ve videu umístěném na sociální sítě. Podle jeho slov to bylo poslední setkání Evropské rady před odchodem do opozice.„Rada je za zavřenými dveřmi. Veřejnost se moc o tom, co se tam děje, nedozví. Většinou to, co se prezentuje navenek je občas i jiné než to, co se odehrává uvnitř,“ konstatoval ve videu předseda vlády s tím, že debaty často bývají „hektické i dost agresivní a osobní“.Babiš nebyl jediným, kdo byl v daný moment na Evropské radě naposledy. Dalším politikem, který se loučil, byla německá kancléřka Angela Merkelová.„Udělala dvě fatální chyby. V roce 2015 migrace – „wir schaffen das“. A oni to neschaffujou. Evropa to neschaffuje. A (druhá chyba – red.) zrušení jádra v Německu,“ prohlásil o vládě Merkelové český premiér.Dalším z témat byla, podle slov Babiše, migrace a emisní povolenky. Právě emisní povolenky prý výrazně přispívají k raketovému růstu ceny energií.„Pokud šílenec Frans Timmermans, který chce, aby naše domácnosti, aby lidé, kteří mají domy nebo auta, také perspektivně platili emisní povolenky, tak to je neuvěřitelné. To je konec,“ uvedl na adresu emisních povolenek.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211023/mimoradny-cynismus-cilem-babisovy-vlady-je-predat-zemi-v-co-nejhorsim-stavu-stezuje-si-pekarova--16273951.html

https://cz.sputniknews.com/20211023/byvaly-klausuv-poradce-ted-zemanovi-zacina-jit-skutecne-o-zivot-16273745.html

https://cz.sputniknews.com/20211023/taliban-jedna-v-moskve-a-zapad-nikde-tahle-koncovka-se-nam-nadmiru-povedla-rika-zahradil-16273108.html

německo

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

německo, eu, andrej babiš, politika, evropská rada