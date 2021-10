Babišův šachmat: Český premiér přiměl Evropskou komisi ustoupit od zeleného radikalismu

„To je ta výhoda, kterou my máme jako svrchovaná česká země, že můžeme blokovat… A to je přesně to, co říkal Bartoš předsedovi Evropského parlamentu, že by nechtěl mít (veto, pozn. red.), že by chtěl, aby se rozhodovalo většinově. No, tak to bychom byli hotoví za pět minut. To by nás přehlasovali a ty velké země by se domluvily bez nás,“ uvedl.