Bývalý Klausův poradce: Teď Zemanovi začíná jít skutečně o život

Po optimistické prognóze zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana je jeho život skutečně v ohrožení. Myslí si to bývalý poradce exprezidenta Václava Klause... 23.10.2021

2021-10-23T20:11+0200

2021-10-23T20:11+0200

2021-10-23T20:11+0200

V pátek večer Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN), kde je Zeman hospitalizovaný, vydala prohlášení, že se prezidentovo zdraví mírně zlepšilo. Přesto má Hasenkopf o Zemanův život obavy. Podle něj příliš mnoho lidí si totiž přeje prezidentův konec.Před nedávnem Zemana navštívil i sám Václav Klaus. V krátkém komentáři pro Blesk uvedl, že si je prezident „velmi dobře vědom“, kdo jsou jeho „političtí protivníci“.Boj o ZemanaPřipomeňme, že toto pondělí předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) s odkazem na zprávu ÚVN oznámil, že Zeman není schopen vykonávat svůj úřad. V úterý se senátní komise pro ústavu a parlamentní procedury jednohlasně usnesla, že jsou splněny podmínky pro aktivaci článku 66 Ústavy. K tomu je nutný souhlas obou komor Parlamentu. V souladu s tímto článkem se prezidentovy pravomoci přenášejí na premiéra a předsedu Poslanecké sněmovny.Podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka chce Vystrčil zbavit prezidenta moci. Aktivaci článku 66 označil za pokus o sesazení prezidenta. Vláda, která by následně vznikla, by podle něj postrádala legitimitu.Připomeňme, že minulý týden Zemana v nemocnici navštívil předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO). Během schůzky v nemocničním pokoji podepsal Zeman rozhodnutí svolat zasedání Sněmovny na 8. listopad. Ihned nato se objevily spekulace, že dopis byl zfalšovaný a že prezident nemohl být při smyslech. Část opozice proto chtěla Vondráčkovu rezignaci. Jeho návštěvu zkritizoval i premiér Andrej Babiš (ANO).Kromě toho se šíří spekulace, že hradní kancléř Vratislav Mynář zneužívá své pravomoci. K jeho rezignaci dokonce vyzval i premiér. Kancléř ale rezignovat odmítá. Aby vyvrátil spekulace o prezidentově zdraví, ve čtvrtek zveřejnil video z Vondráčkovy návštěvy, kde je jasně vidět, jak prezident podepisuje listinu a při tom v němčině cituje Machiavelliho.Video ale Zemanovy kritiky nepřesvědčilo. Okamžitě se objevily spekulace, že je zfalšované a prezidentovu návštěvu zkritizovali za to, že neměla v nemocničním pokoji roušky. Část opozice nadále trvá na aktivaci článku 66 ústavy, ale nejprve čeká na vyjádření lékařských autorit ÚVN.Prezident Zeman je hospitalizován od 10. října. Do ÚVN ho převezli krátce po schůzce s premiérem Andrejem Babišem.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

