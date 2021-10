https://cz.sputniknews.com/20211023/cekaji-nas-tezke-chvile-a-ostuda-jako-v-roce-2009-fiala-promluvil-o-planech-a-schytal-to-16268425.html

„Čekají nás těžké chvíle a ostuda jako v roce 2009.“ Fiala promluvil o plánech a schytal to

Lídr koalice SPOLU Petr Fiala v rozhovoru pro deník FORUM 24 prozradil, že do konce roku plánuje, ať už ve vládě nebo ještě v opozici, zabývat se státním... 23.10.2021, Sputnik Česká republika

Fiala tvrdí, že by navrhovaný rozpočet jen roztáčel spirálu inflace a vedl k dalšímu zdražování, proto považuje za klíčové, aby byl přepracován.Politik dodal, že jeho koalice má řadu návrhů, jak by se dalo ušetřit, a tedy deficit státního rozpočtu snížit.„Musíme škrtnout určité typy neinvestičních dotací podnikatelským subjektům a hledat další úspory. Mnohem lépe by se to dělalo, kdybychom měli přístup k jednotlivým resortům, protože by ministři dostali za úkol najít rezervy. Musíme to udělat, i pokud ještě nebudeme ve vládě, protože prostě tenhle rozpočet je pro občany České republiky naprosto katastrofální. Vůbec nechápu, že vláda přichází s tak obrovským deficitem. Nedává to žádný smysl, nemohou se už odvolávat na proticovidová opatření a další věci,“ řekl Fiala s tím, že by jeho vláda na rozdíl od té Babišovy vládla tak, aby se dobře hospodařilo.Zatímco někteří uživatelé Facebooku vyjádřili po přečtení rozhovoru naději, že Fialova vláda opravdu bude tak zodpovědná, jak slibuje, mnozí lidé se domnívají, že plněním svých slibů Fiala zemi naopak přivede k ještě horším výsledkům.„Těším se na ty úspory 120 mld,“ sarkasticky dodal Ondřej Strnad.„Tak doufám že uděláte ostudu v EU jako v roce 2009. Hádejte, kdo byl u moci? Tady se strašně rychle zapomíná,“ poznamenal Radim Radek.Topolánkova vládaPřipomeňme, že v roce 2007 pod vedením Mirka Topolánka vládla v Česku vláda ODS, zelených a lidovců, která v roce 2009 přišla o důvěru ve Sněmovně. Pád Topolánkovy vlády se uskutečnil v době, kdy Česká republika předsedala v Evropské unii. Situace tehdy vyvolala vážné znepokojení mezi poslanci Evropského parlamentu ohledně následné funkčnosti českého předsednictví, a tedy i akceschopnosti celé EU.Existuje řada důvodů, proč tato vládla padla, mezi nimiž hrálo velkou roli například to, že se vláda potýkala s řadou skandálů. Pokud jde konkrétně o ODS, strana nechvalně proslula například kvůli vazbám mezi vládnoucími politiky a lobbistickými skupinami, a také se nedokázala vypořádat s aférou poslanců Moravy a Tlustého.Mezi dalšími příčiny pádu Topolánkovy vlády je to, že vláda podceňovala skutečnost, že se v Česku vyvíjí finanční a hospodářská krize, a tedy zaspala v rychlosti přijímání záchranných opatření.Topolánkův kabinet navíc zavedl regulační poplatky za návštěvu lékaře, pobyt v nemocnici, za recept, a také prosadil reformu řady sociálních dávek, která snížila porodné i příspěvky pro rodiče s dětmi, zavedla třírychlostní mateřskou dovolenou a zrušila nemocenskou za první tři dny nemoci.Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

