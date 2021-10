https://cz.sputniknews.com/20211023/co-se-prezentuje-navenek-byva-jine-nez-co-se-tam-odehrava-babis-promluvil-o-evropske-rade-16269319.html

„Co se prezentuje navenek, bývá jiné, než co se tam odehrává." Babiš promluvil o Evropské radě

„Co se prezentuje navenek, bývá jiné, než co se tam odehrává.“ Babiš promluvil o Evropské radě

Dosluhující předseda vlády Andrej Babiš publikoval video, kde ilustruje, co se dělo na Evropské radě. Podle jeho slov se navenek často prezentuje něco jiného... 23.10.2021

„Rada je za zavřenými dveřmi. Veřejnost se moc o tom, co se tam děje, nedozví. Většinou to, co se prezentuje navenek je občas i jiné než to, co se odehrává uvnitř,“ konstatoval na začátku svého videa předseda vlády s tím, že debaty často bývají „hektické i dost agresivní a osobní“.Na právě proběhnuvší Evropské radě se s kolegy loučila končící německá kancléřka Angela Merkelová.„Udělala dvě fatální chyby. V roce 2015 migrace – „wir schaffen das“. A oni to neschaffujou. Evropa to neschaffuje. A (druhá chyba – red.) zrušení jádra v Německu,“ prohlásil o vládě Merkelové český premiér.Babiš rozvinul téma migrace. Maďarský premiér Viktor Orbán, když začaly do Evropy směřovat proudy migrantů v roce 2015, začal stavět plot. Za to si vysloužil od mnohých evropských politiků kritiku. „Dneska jsme v roce 2021, a já jsem nevycházel z údivu, co dnes na Evropské radě bylo – vícero členských států se dožaduje peněz od Evropské komise na stavbu plotu. Stejného plotu, který stavěl Orbán. (…) Situace se úplně změnila, už to není skandální stavět ploty,“ prohlásil.Migraci přitom explicitně označil za problém. „Hlavně příliv migrantů z Běloruska je problém i pro Polsko. Oni potom organizují autobusy, jedou do Německa. Německo s tím má problém. (…) Díky bohu za Orbána, že postavil ten plot, protože nejkratší cesta do Německa za dávkami je přes Českou republiku. Takhle to musejí obcházet. Já jsem byl na té hranici. Ti ilegální migranti tam jsou – mládenci, mobily… A na druhé straně čeká auto s německou nebo rakouskou SPZtkou a platí se cash – 3500 euro,“ dodal předseda vlády.Andrej Babiš dále hovořil o tom, že hodiny bojoval o politice emisních povolenek. Podle svých slov bojoval proti spekulacím s povolenkami.„Pokud šílenec Frans Timmermans, který chce, aby naše domácnosti, aby lidé, kteří mají domy nebo auta, také perspektivně platili emisní povolenky. Tak to je neuvěřitelné, to je konec,“ uvedl na adresu emisních povolenek. Ty přitom označil za jednu z hlavních příčin současných vysokých cen energií.Babiš v opoziciKončící předseda vlády, jehož ANO prohrálo ve volebním klání s koalicí Spolu, v minulosti uvedl, že nebude bránit představitelům koalice Spolu v převzetí premiérské funkce. Nechce prý zdržovat.Na adresu svého ANO uvedl, že strana bude směřovat do opozice, kde s největší pravděpodobností stane s SPD Tomia Okamury.Sledujte náš kanálna jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

