https://cz.sputniknews.com/20211023/komunisty-povede-europoslankyne-katerina-konecna-16268818.html

Komunisty povede europoslankyně Kateřina Konečná. Stane se první ženou v čele KSČM

Komunisty povede europoslankyně Kateřina Konečná. Stane se první ženou v čele KSČM

Předsedkyní KSČM se dnes na mimořádném sjezdu v pražském Top Hotelu stala europoslankyně Kateřina Konečná. Mluvčí KSČM Helena Grofová sdělila, že Konečná byla... 23.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-23T14:18+0200

2021-10-23T14:18+0200

2021-10-23T15:28+0200

ksčm

komunisté

kateřina konečná

parlamentní volby

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1035/88/10358854_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_65a7a52f702e6ac502cf5f9a1bce5aa5.jpg

Po uzavření nominací se o post předsedy strany ucházeli bývalá poslankyně Hana Aulická Jírovcová, europoslankyně Kateřina Konečná, zástupce konzervativní části strany Josef Skála a Jan Zámarský z Moravskoslezského kraje.Konečná získala při kvoru 160 z celkem 175 hlasů. Její protikandidáti - Josef Skála 70 a Hana Aulická Jírovcová 63 hlasů. Aulickou před volbou doporučil odcházející předseda Vojtěch Filip.Na mimořádném sjezdu se sešlo 324 delegátů, jednali za zavřenými dveřmi. Vedle lídra budou delegáti volit i další členy předsednictva. Konečná už dříve uvedla, že by chtěla spolupracovat například s exposlanci Marií Pěnčíkovou či Leo Luzarem, bývalým předsedou Komunistického svazu mládeže Milanem Krajčou a dosavadním prvním místopředsedou Petrem Šimůnkem.Sjezd za Filipa řídí Petr Šimůnek, který se dnes chystá obhajovat funkci prvního místopředsedy.V úvodu jednání kolem 11.00 hod dostal slovo Filip, který do Prahy přijel po rezignaci na nejvyšší stranický post jako řadový delegát z Českých Budějovic. ČTK před sjezdem řekl, že chce spolustraníky vyzvat k tahu za jeden provaz a jednotě.V nedávném rozhovoru pro Radiožurnál Filip hovořil také o potřebě nahradit plané levičáctví příklonem ke starostem lidí a potřebě získat osobnosti. Pravice se před říjnovými volbami sjednocovala, zatímco levice rozdělovala, uvedl.Přiznal také, že KSČM nevyužila příležitost z roku 2013, kdy komunisti měli devět koalic v krajích a 33 poslanců.V hlasování 8. a 9. října komunisté získali 3,6 procenta hlasů, což je zhruba polovina zisku z roku 2017. Ztratili tak dosavadních 15 poslaneckých mandátů. Svého zástupce nemá KSČM ani v Senátu, v europarlamentu je reprezentuje pouze Konečná. Ta po vyhlášení výsledků uvedla, že chce oslovit s nabídkou spolupráce celou levicovou scénu.Konečná je členkou strany od roku 2005. V dubnu roku 2018 byla zvolena místopředsedkyní strany, na tento post letos v dubnu rezignovala. Od roku 2002 do roku 2014 byla poslankyní, poté se dostala do Evropského parlamentu. Od října 2010 je také zastupitelkou města Nový Jičín.V Evropském parlamentu je členkou Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) a Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN), dříve byla členkou Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI). V minulosti uvedla, že by podpořila hlasování o „czexitu“ v referendu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ksčm, komunisté, kateřina konečná, parlamentní volby