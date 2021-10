https://cz.sputniknews.com/20211023/media-britanie-zahajila-tajnou-specialni-operaci-proti-rusku-a-cine-16265167.html

Média: Británie zahájila tajnou speciální operaci proti Rusku a Číně

Média: Británie zahájila tajnou speciální operaci proti Rusku a Číně

Tajné „bankovní“ oddělení britského ministerstva obrany, vytvořené za účelem omezení finančních aktivit teroristické skupiny Islámský stát*, nyní nasměrovalo... 23.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-23T06:24+0200

2021-10-23T06:24+0200

2021-10-23T06:24+0200

svět

rusko

čína

velká británie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/856/79/8567978_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f43c158b209e52b876c5cd73e19b884e.jpg

Podle novinových údajů bylo tajné oddělení, kde pracují bývalí bankéři a finančníci, vytvořeno před šesti lety, aby zasahovalo do obchodní činnosti IS* v Sýrii a Iráku. Experti se zaměřují především na komoditní trh a mezinárodní kapitálové toky. Členové operativní skupiny spolupracovali se speciálními vojsky, tajnými službami a také se 77. brigádou oddělení pro boj s informační válkou. Jejich úkolem bylo oslabit nepřítele omezením přístupu k financím.Západ opakovaně obviňuje Rusko ze vměšování do vnitřních záležitostí a z kybernetických útoků. Rusko všechna obvinění odmítlo s tím, že západní země nepředložily žádné důkazy. Moskva také prohlásila, že je připravena k dialogu o kybernetické bezpečnosti.Letecký maršál Edward Stringer, který dohlížel na tuto operativní práci až do svého letošního odchodu do důchodu, novinám řekl, že je nutné najít kriticky důležité prvky obchodního modelu svých protivníků, odstranit je a co nejvíce ztížit jejich nahrazení.Noviny vysvětlují, že od ukončení operace boje proti IS bylo oddělení využíváno ke konkrétním úkolům a není stálou jednotkou britského ministerstva obrany.*Teroristická organizace zakázaná v RFSledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211021/putin-se-vyslovil-o-vojenskem-dobyvani-ukrajiny-a-vztazich-s-usa-16251357.html

rusko

čína

velká británie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, čína, velká británie