Média: Dětem v Londýně nabízejí přes Facebook drogy „jako ze seriálu Hra na oliheň“

Média: Dětem v Londýně nabízejí přes Facebook drogy „jako ze seriálu Hra na oliheň“

Britský Daily Star přišel s informacemi, že londýnští rodiče si stěžují, že jejich dětem jsou pomocí Facebooku nabízeny drogy, takzvané „new squid game... 23.10.2021, Sputnik Česká republika

Extáze, která je na internetu nabízena přes falešné facebookové profily, je prezentována jako nové tablety ze seriálu Hra na oliheň (Squid game).Znepokojení rodiče si v Londýně stěžovali, že drogy jsou přes Facebook nabízeny „dětem ve školním věku“.Podle médií se neznámí pachatelé snaží využít popularity korejského seriálu Hra na oliheň, aby prodali více tablet extáze (MDMA).„Moje dcera, 15 let, byla na messengeru oslovena, aby si koupila tablety. Facebookový profil byl falešný, ale i přesto se tázal, zdali by nechtěla nové tablety ze Hry na oliheň,“ sdělil jeden z rodičů. „Dělám si starosti a myslel jsem, že vám to dám vědět. Dělají to, jakoby prodávali sladkosti (drogoví dealeři – red.),“ dodal.Další lidé uváděli, že slyšeli podobné příběhy ze škol v západním Londýně, kde „dělali pilulky jako v televizní show už po dlouhou dobu“.Přestože tyto tablety potenciálně obsahují nebezpečné látky, přítomnost toxinu „jako v pilulkách Hry na oliheň“ nebyla prokázána, píší média.Znepokojení rodiče šíří svá varování přes komunisty na Facebooku. Jednou z nich je komunita Londýnští rodiče.Sledujte náš kanálna jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

