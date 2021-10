https://cz.sputniknews.com/20211023/merkelova-rekla-ze-uz-od-roku-2001-mela-s-putinem-vazne-neshody-16273449.html

Merkelová řekla, že už od roku 2001 měla s Putinem vážné neshody

V očekávání svého odchodu z postu německé kancléřky poskytla Angela Merkelová rozhovor deníku Suddeutsche Zeitung. Spekulovala v něm o budoucnosti Německa...

„Vždy mi bylo jasné <...>, že jsou mezi námi značné rozdíly. Pro ruského prezidenta je rozpad Sovětského svazu tragickou událostí, my jsme naopak cítili radost z konce studené války, radost z německé a evropské jednoty,“ takto Merkelová odpověděla na otázku, zda považovala za možné při nástupu do úřadu v roce 2005 vybudovat vztah důvěry s Putinem.Kancléřka zároveň dodala, že si tehdy nedovedla představit, že by Putin „anektoval Krym a že by na východě Ukrajiny došlo k takové vojenské konfrontaci téměř na hranici Evropské unie“.Ruský vůdce vystoupil ve Spolkovém sněmu v září 2001. Tehdy hovořil o tom, že Rusko je největší evropskou velmocí, ale mnoho zásadních rozhodnutí v Evropě se dělá bez jeho účasti. Vyzval, aby se vzdali vzoru studené války a byli rovnocennými partnery evropské i světové bezpečnostní architektury.V roce 2014 se vztahy Ruska a západu vážně zhoršily kvůli situaci kolem Krymu a konfliktu na Ukrajině. Spojené státy, Evropská unie a některé další země obvinily Rusko z vměšování do záležitostí Ukrajiny a uvalily proti němu sankce. Moskva opakovaně zdůrazňovala, že není stranou vnitřního ukrajinského konfliktu, a pokud jde o Krym, jeho obyvatelé se rozhodli znovu se spojit s Ruskem demokratickým způsobem, plně v souladu s mezinárodním právem a Chartou OSN.Migrační krize v EvropěMerkelová vysvětlila, že migrační krize, která se stala v Evropě, nebyla způsobena jejími konkrétními činy, a její předpoklady vznikly ještě před ní (v roce 2015 v důsledku války v Sýrii do EU posílil příliv uprchlíků ze zemí severní Afriky a Blízkého východu). Kancléřka zároveň nemá ráda sousloví migrační krize, „jelikož pro mě uprchlík není krize, ale člověk“.Německo slábneMerkelová se domnívá, že na mezinárodní scéně je role Německa stále méně důležitá, a to i přes finanční možnosti, kterými země disponuje. Poměr sil ve světě se podle Merkelové také mění - například na mezinárodní scénu, která je stále silnější, vstoupil nový hráč, Čína.Kancléřka se však domnívá, že Německo by se nemělo vzdát svých pozic.Věří, že nyní „je třeba udělat vše pro to, aby se našel způsob, který sjednotí Evropu“.Merkelová naříkala, že „politické klima v zemi se zhoršilo“.Oblečení jako signálNěmecká kancléřka v rozhovoru také přiznala, že si s barvou oblečení občas spojovala určité politické signály.Zmínila, že své šaty nehodlá dát do muzeí.Očekává se, že nová vláda Německa bude sestavena na začátku prosince. 26. října předá německý prezident Frank-Walter Steinmeier Merkelové a jejím ministrům osvědčení o vypršení platnosti jejich pravomocí.Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

