„Mimořádný cynismus." Cílem Babišovy vlády je předat zemi v co nejhorším stavu, stěžuje si Pekarová

23.10.2021

Pekarová Adamová se přiznává, že ji vůbec netěší, pokud bude Zeman prohlášen za dočasně neschopného vykonávat úřad.„Přistupuju k tomu s velkou váhou zodpovědnosti, s velkou pokorou a zároveň si uvědomuju, že obecně se u případné aktivace článku 66 jedná o nezvyklou, historicky nikdy nevyužitou proceduru. Ta mě vůbec netěší, a to i z toho hlediska, že pan prezident je ve zdravotní indispozici. Přála bych si, aby se uzdravil, a myslím, že mohu mluvit i za další, kterých se případné převzetí prezidentských pravomocí týká. Vnímáme to jako zodpovědnost vůči republice, aby nebyla paralyzována,“ zdůraznila předsedkyně TOP 09.Pokud k této situaci skutečně dojde, politička by si přála, aby článek 66 byl pak nutně deaktivován.V rozhovoru se pak mluvilo i o změnách ve vedení Sněmovny. Ze současných jednání totiž vyplývá, že zastoupení ve vedení Sněmovny nebude mít SPD. Podle Pekarové Adamové, není to nic neobvyklého, že všechny strany nemají zastoupení ve vedení Sněmovny, neboť i v končícím volebním období to bylo zrovna tak.„Na druhou stranu já osobně se netajím tím, že Tomio Okamura, stejně jako Vojtěch Filip (KSČM), byl pro mě jako místopředseda Sněmovny nepřijatelný už v minulém volebním období.Obě strany jsou v rámci hodnocení ministerstva vnitra vedeny jako extremistické. Pokud někdo podrývá v ČR demokracii, je to jeho cílem, byť se jí velmi často ohání a zaštiťuje a třeba si ji dá i do názvu strany, nemá ve vedení Sněmovny co dělat,“ je přesvědčena politička.„Musím říct, že se mi často kroutily prsty na nohou, když jsem v uplynulých čtyřech letech na uplynulých akcích, státních svátcích a významných výročích viděla, že mě jako poslankyni reprezentuje Tomio Okamura, který projevuje názory často v naprostém rozporu s tím, co si na dané události připomínáme, třeba v souvislosti s druhou světovou válkou. Voličům jsme slíbili obnovu politické kultury a já ráda vzpomínám na 90. léta, kdy prezident Havel nezval komunisty na Hrad. Ani Sládkovi republikáni neměli zástupce ve vedení Sněmovny. Považuji za vhodné se k této praxi vrátit,“ vysvětlila Pekarová Adamová.Ohledně toho, že nadcházející čtyřleté období nebude pro budoucí vládu snadné, nemá politička žádné iluze.„Složité to samozřejmě bude. Zejména z toho hlediska, že přebíráme zemi v opravdu katastrofálním stavu a máme před sebou mnoho obtížných úkolů. To se týká pandemie covidu, nepřipravenosti na předsednictví EU, krize bydlení, energetické krize, obřího zadlužení. Lakonicky řečeno, máme prázdnou státní kasu, rozbujelý covid a celou řadu dalších věcí. Proto bude vládnutí složité,“ konstatovala Pekarová Adamová.Politička poznamenává, že Česko přitom mělo možnost vyhnout celé řadě problémů, jenže vláda Andreje Babiše nechtěla slyšet opozici.„Babišova vláda se dá jednoznačně definovat heslem „po nás potopa“, to byla jejich taktika vládnutí. Jednoznačně se nyní ukazuje, že nám chtějí situaci co nejvíce ztížit i z hlediska covidové pandemie. Proto bude důležitá i schopnost všech politiků z vládnoucích stran vysvětlovat opatření, která přijdou. Musíme hovořit jasně a nezastírat realitu, zároveň k tomu přistupovat s maximální citlivostí. Občané snad chápou, že situace je v mnoha ohledech náročná,“ doufá politička.„Za nezodpovědné eldorádo vlády Andreje Babiše budeme dluh splácet všichni společně. Babiš rozhazoval peníze i za věci, které byly zbytné, a my jsme si vědomi toho, že spoustě voličů je jedno, kdo za to může. Na druhé straně je to nutné řešit,“ dodala Pekarová Adamová s tím, že v příštích týdnech koalice zaměří své síly na úpravu rozpočtu na příští rok.Snížení deficitu rozpočtu lze bude podle političky dosáhnout hlavně díky omezení některých výdajů.Politička rovněž poznamenala, že koalici teď velmi zajímá i to, jak je stát připraven na další vlnu.„To, co se ze strany Andreje Babiše děje směrem k poslanci Válkovi, který je šéfem Anticovid týmu, je naprostá nehoráznost. Babiš loni v březnu v televizním projevu řekl, že za pandemii přebírá veškerou odpovědnost. Nikdy ji nevyvodil, jen měnil ministry jak na běžícím pásu. Bohužel se opakuje tentýž scénář. Zvyšující se počet nakažených se řeší později, než je potřeba, vláda má mezi sebou rozpory. Je evidentní, že jejich cílem je předat nám zemi v co nejhorší epidemiologické situaci, což je mimořádný cynismus,“ tvrdí předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

