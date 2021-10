https://cz.sputniknews.com/20211023/plynova-krize-kvuli-pozici-moldavska-mohou-byt-zastaveny-dodavky-16272510.html

Plynová krize: Kvůli pozici Moldavska mohou být zastaveny dodávky

„V současné době vznikla velmi složitá situace s dodávkami ruského plynu do Moldávie. Vina za to leží zcela na vládě Moldávie. Jedná se o krizi neplacení ze strany Moldávie za ruský plyn,“ řekl.Kuprijanov vysvětlil, že země dluží za již dodaný plyn.„Tělo dluhu v současné době činí 433 milionů dolarů, včetně penalizací za neplacení za plyn celkový dluh činí 709 milionu dolarů. Zástupci Moldávie přitom z nějakého důvodu nechtějí přiznávat nahromaděný dluh. Zástupcům Moldávie se také nelíbí cena plynu, přestože je tvoření ceny jasné a průhledné,“ dodal.Kuprijanov přitom uvedl, že Gazprom je připraven prodloužit kontrakt na dodávky plynu do Moldávie, pokud bude dluh kompletně uhrazen.„Nehledě na vzniklý dluh se na nás moldavská strana obrátila s prosbou prodloužit dodávky na říjen a listopad tohoto roku. Gazprom i zde jde naproti, uzavřel dohodu na říjen a je připraven prodloužit kontrakt na listopad v tom případě, že moldavská strana zcela uhradí dodávky za srpen a říjen tohoto roku,“ řekl.Kuprijanov dále uvedl, že „pokud nebude zcela uhrazen dluh za dodávky plynu a nebude podepsána nová dohoda od 1. prosince tohoto roku, Gazprom zastaví dodávky plynu do Moldávie“.„V tom není žádná politika. Gazprom je akciová společnost, nemůže pracovat se ztrátami, nemůže dopustit ztrát na straně daňových odvodů do rozpočtu Ruské federace. Existují jasné hranice trpělivosti. Moldávie sama svýma rukama provokuje krizi,“ řekl.Mluvčí Gazpromu dodal, že společnost nechápe zprávy o tom, že Moldavsko se chystá zlikvidovat společnost Moldova-gaz, na níž dluhy země visí. „Za dodané zboží je potřeba platit,“ zdůraznil.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

